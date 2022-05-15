Швеция приняла решение вступить в НАТО
18:23 Автор: Руслан Грудцинов
Источник: РИА Новости
Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО. Об этом заявила правящая социал-демократическая партия, передает РИА Новости.
«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится сообщении.
Несколькими часами ранее о желании присоединиться к НАТО объявила Финляндия. Ожидается, что решение о вступлении в альянс обсудят и одобрят в парламенте Финляндии 16 мая.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя 12 мая возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил, что это решение серьезным образом осложнит и так натянутые отношения между Россией и альянсом и поставит вопросы необходимости укрепления безопасности России. По его словам, Москва примет ответные меры.
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