Швеция приняла решение вступить в НАТО
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Швеция приняла решение вступить в НАТО

Швеция приняла решение вступить в НАТО

18:23  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО. Об этом заявила правящая социал-демократическая партия, передает РИА Новости.

«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится сообщении.

Несколькими часами ранее о желании присоединиться к НАТО объявила Финляндия. Ожидается, что решение о вступлении в альянс обсудят и одобрят в парламенте Финляндии 16 мая.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя 12 мая возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил, что это решение серьезным образом осложнит и так натянутые отношения между Россией и альянсом и поставит вопросы необходимости укрепления безопасности России. По его словам, Москва примет ответные меры.

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#НАТО

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По материалам: pnp.ru

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