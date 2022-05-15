Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений

Вадим Карасев





Давно известно, что разработчики Resident Evil Village готовят дополнения для игры. Но какие это будут DLC — все еще студия Capcom не сообщает. Уже прошло больше года с момента релиза Resident Evil Village, а официальной информации о дополнениях пока нет.

Но появились слухи о DLC, которые выйдут для Resident Evil Village. На Reddit один из пользователей (данные которого одобрили модераторы, хоть и без полного подтверждения указанной им информации) сообщил, что Resident Evil Village получит два DLC, плюс рассказал некоторую информацию о них.

Первое DLC станет приквелом о событиях, которые «произошли давным-давно». Второе DLC имеет кодовое название Werewolf, его сюжет пользователь Reddit не разгласил, но сказал, что основной упор в этом дополнении будет сделан на экшен.

Помимо выхода двух DLC, игра Resident Evil Village, если верить пользователю в Reddit, получит версию Resident Evil Village Complete Edition, которая содержит все DLC.