СМИ: Джейсон Момоа встречается с актрисой Эйсой Гонсалес
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СМИ: Джейсон Момоа встречается с актрисой Эйсой Гонсалес

СМИ: Джейсон Момоа встречается с актрисой Эйсой Гонсалес

Несколько разных источников сообщили изданию People, что Джейсон Момоа встречается с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес ("Малыш на драйве").

Они ходят на свидания. Он заботится о ней. Сейчас у него все хорошо, он занят съемками в фильме "Форсаж 10",

— рассказал один из инсайдеров.

Другой источник из близкого окружения Момоа и Гонсалес подтвердил, что между ними завязались отношения и что им очень весело друг с другом, но пока это "не настолько серьезно".


Эйса Гонсалес

В прошлом месяце Джейсон посетил премьеру фильма "Скорая", в котором снялась Эйса, что тоже косвенно указывает на правдивость предоставленной изданию информации.

Напомним, что в январе Джейсон Момоа и Лиза Боне, состоявшие в отношениях почти 20 лет, объявили о расставании. Месяц спустя портал HollywoodLife сообщил, что пара воссоединилась, однако актер это опроверг. В марте появились слухи, что Джейсон флиртовал с Кейт Бекинсейл на афтепати "Оскара", но актер заявил, что просто "проявил галантность" по отношению к женщине и не более того.


За плечами у Эйсы Гонсалес есть парочка громких романов. В 2018 году она встречалась с Джошем Дюамелем, а в 2020 году — с восходящей звездой голливуда Тимоти Шаламе.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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