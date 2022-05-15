Становиться индивидуальными предпринимателями хотят разрешить с 16 лет

Палата молодых законодателей представит пакет новых предложений на форуме, приуроченном к ее десятилетию

12:00 Автор: Евгения Филиппова

Снизить возрастной ценз для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения льготы для малого бизнеса, стимулировать компании брать на работу молодых IT-специалистов, а также предоставлять льготную ипотеку на строительство дома своими силами — об этих и других инициативах Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которой в этом году исполнилось десять лет, рассказали в пресс-центре «Парламентской газеты».

35-летняя молодежь не цифра для статистики

Палату молодых законодателей создали в 2012 году по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, чтобы содействовать законотворческой работе сенаторов и развивать молодежный парламентаризм в стране. Члены палаты не могут внести законопроекты напрямую в Госдуму, но они имеют право прийти со своими идеями к сенаторам и в комитеты Совета Федерации. А благодаря тому, что молодые парламентарии - это действующие региональные и муниципальные депутаты, к тому же профессионалы в разных сферах — бизнесмены, врачи, педагоги, ученые, они видят конкретные проблемы на местах и могут предложить эффективные решения, отметил председатель Палаты молодых законодателей Александр Сапронов.

«В этом специфика нашего коллегиального органа», — считает он.

В честь юбилея в стенах Совета Федерации 17-19 мая проведут Форум молодых законодателей с участием Валентины Матвиенко, анонсировал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев. По его словам, на форуме выработают целый спектр новых идей и предложений.

«И это не просто так — поговорили и забыли. По итогам встреч с молодыми законодателями председатель Совета Федерации всегда дает конкретные поручения профильным комитетам верхней палаты парламента для совместной работы с министерствами и ведомствами», — отметил он.

В копилке палаты уже есть претворенные в жизнь идеи. Одна из них — закон о молодежной политике. Документ, подготовленный вместе с сенаторами и депутатами Госдумы, уже принят и вступил в силу. По мнению Александра Варфоломеева, особенно важно, что новый закон закрепил возраст молодежи — до 35 лет включительно. Это не техническая поправка и не игра со статистикой, а реальная поддержка, ведь теперь больше людей считаются молодежью и имеют право на преференции, предусмотренные в регионах, отметил сенатор. Это может быть помощь в приобретении жилья, при трудоустройстве, открытии своего дела. Варфоломеев сообщил, что 80 регионов уже привели свое законодательство о молодежи в соответствие с федеральным, а пять заканчивают эту работу. «Будем и дальше работать с регионами над этим законом, наполнять его конкретным содержанием, чтобы поддерживать молодых людей. И поддерживать так, чтобы это было чувствительно», — отметил парламентарий.

Еще одна идея молодых законодателей, которая стала законом благодаря поддержке сенаторов, — сохранять детям-сиротам и детям-инвалидам, которые устроились на летнюю подработку, положенные им социальные выплаты. Раньше им приходилось выбирать — или работать в свободное от учебы время, или надеяться на пособия, пояснил Варфоломеев.





Открыть бизнес пораньше

Теперь на очереди решение других проблем, которые волнуют молодежь, сказал Александр Сапронов. Например, в палату обратились начинающие бизнесмены, которые считают несправедливым, что не могут самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, так как им еще нет 18 лет. Как следует из разъяснения на портале госуслуг, подросток может получить такой статус только с согласия родителей или при признании судом либо органом опеки его полностью дееспособным. Тем временем молодые люди запускают свои стартапы, становятся серьезными венчурными инвесторами.

«Поэтому мы прорабатываем инициативу о возможности оформлять себя в качестве предпринимателя уже с 16 лет», — сообщил Сапронов.

А это значит, что молодые люди могли бы рассчитывать на преференции, положенные малому и среднему бизнесу, например льготные кредиты на развитие своего дела.





В палате собираются представить сенаторам еще одну идею, добавил ее председатель. Чтобы стимулировать работодателей брать на работу молодых IT-специалистов, которые только окончили вуз и еще не наработали стаж, можно предусмотреть для компаний, нанимающих такие кадры, льготную ставку страховых взносов в течение двух лет.

Чтобы не перекапывать скверы

С идеями, которые не требуют законодательного решения, члены палаты обращаются в разные министерства. Например, они предложили Минтруду расширить программу сельской ипотеки, чтобы льготный кредит можно было получить не только на покупку жилья, но и на приобретение стройматериалов, чтобы возвести дом самостоятельно.

Минстрой молодые законодатели попросили скорректировать национальный проект формирования комфортной городской среды. Сапронов объяснил, что сейчас за счет федерального бюджета в регионах разбивают парки, скверы, бульвары, проводят в них электричество, прокладывают дорожки. Но на подземные коммуникации это не распространяется.

«И иногда, к сожалению, случается, что находящиеся под территорией благоустройства инженерные сети остаются старыми и через некоторое время приходится созданную красоту перекапывать», — пояснил он.

В Минстрое уже прорабатывают еще одно предложение палаты — помочь регионам с капитальным ремонтом жилых домов — памятников культуры, рассказал Сапронов. Тех денег, которые собирают с жителей на капремонт по общим правилам, не хватает даже на проект реконструкции уникального исторического здания, так что без государственной поддержки не обойтись.





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Поезд памяти поедет по России и Белоруссии

Молодые законодатели также помогают претворить в жизнь уникальный проект Союзного государства России и Белоруссии — «Поезд памяти». В этом году двести российских и белорусских старшеклассников оправятся в двухнедельное путешествие по местам, связанным с Великой Отечественной войной, рассказала зампредседателя палаты Анна Глянцева. Молодые парламентарии собрали видеохроники и материалы и подготовили тематические видеоролики о памятных местах на территории двух стран. С помощью гаджетов ребята смогут считать QR-коды на специальных листовках и увидеть, какими города были во время войны, а какими стали сейчас, спустя 77 лет после Великой Победы.

Международному сотрудничеству молодых парламентариев двух стран посвятят также одну из площадок IX Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 22-24 июля в Гродно, сообщил председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич.

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