Стелс-платформер The Library of Babel выйдет на приставках Xbox
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Стелс-платформер The Library of Babel выйдет на приставках Xbox

Стелс-платформер The Library of Babel выйдет на приставках Xbox


Команда Tanuki Game Studio объявила о разработке для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC проекта под названием The Library of Babel. Игра пока не имеет даты релиза, но разработчики планируют запустить ее в 2022 году.

The Library of Babel — игра, вдохновленная рассказом Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека». В ней игроки попадают в футуристический мир через 20 000 лет после исчезновения человечества. Миром правят роботы, которые практически ничего не знают о своих создателях. Играть предстоит за за Людовика, Искателя, посланного расследовать дело об убийстве в Вавилоне.

По геймплею игра The Library of Babel представляет собой стелс-платформер с интересным сюжетом и богатой системой диалогов.


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По материалам: newxboxone

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