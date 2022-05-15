Таро-прогноз на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Вадим Карасев

Подсказки старших Арканов колоды «Последствий» помогут Знакам Зодиака не ошибиться с выбором пути и обойти ловушки, расставленные судьбой. Расклады карт на очередную неделю мая станут хорошим подспорьем для тех, кто хочет привлечь успех и счастье в жизнь.

Получить точные ответы на заданные вопросы помогут карты Таро. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с раскладами на грядущую неделю, чтобы составить план действий и привлечь успех. Не всегда ответы будут на поверхности — порой для анализа нужно внимательно прислушаться к внутреннему голосу, а также учесть все, что происходит в жизни.

Овен





Аркан «Звезда» открывает неделю, указывая Овнам на верно выбранный путь. Судьба предоставит новые возможности и подарит счастье, если не сворачивать с маршрута и не бросать начатого.

Аркан «Правосудие» призывает Овнов опираться на свои знания и раскрывать лучшие черты характера. Капризная фортуна будет благосклонна, если не торопиться с решениями и не пытаться перехитрить судьбу.

По карте «Умеренность» Овнам важно придерживаться правил. Соблюдение нормы во всем убережет от досадных промахов. Для обретения счастья и успеха важно сохранять самообладание и бороться с вредными привязанностями.

Телец





Карта «Колесница» призывает начать неделю активно и не сомневаться в себе. По этому Аркану Тельцам предстоит взять под контроль происходящее в жизни и крепко держать штурвал. Умение мыслить нестандартно и принимать быстрые решения помогут прийти к успеху.

В середине недели по карте «Маг» Тельцам не стоит забывать о смелых идеях. Творческая работа принесет не только удовольствие, но и поможет раскрыть новые грани талантов, преуспеть в делах и найти дополнительный источник дохода.

Аркан «Солнце» завершает неделю, указывая Тельцам на успехи, славу и почет. По этой карте нет причин для беспокойства и сомнений — Тельцы смогут увеличить финансовый поток и обрести независимость.

Близнецы





В начале недели активным Близнецам предстоит умерить пыл. Карта «Умеренность» призывает замедлить бег, чтобы не упустить важных знаков судьбы. Они помогут выбрать верный путь и привлечь в жизнь благополучие.

В середине майской недели Аркан «Колесница» говорит о возможности совершить рывок и прийти к поставленной цели. По этой карте Близнецы смогут обрести все, что было в смелых мечтах, если будут здраво оценивать свои силы и будут принимать самостоятельные решения.

Аркан «Маг» завершает неделю, указывая Близнецам на очередные успехи. По этой карте счастье не заставит себя ждать, если выйти из тени конкурентов и заявить о себе. Активность, позитивный настрой и созидательное мышление помогут привлечь позитивные перемены.

Рак





Начало недели, судя по карте «Сила», будет активным. Ракам предстоит много работы, а значит, потребуются упражнения по быстрому восстановлению сил и энергии. Уверенность и умение противостоять внутренним страхам помогут привлечь новые успехи.

Карта «Правосудие» говорит о времени, когда Раки получат результаты своей работы. Они могут быть как позитивными, так и требующими работы над ошибками. Аркан призывает к честности и ответственности, чтобы в будущем не допустить промахов и не остаться ни с чем.

По карте «Повешенный» Раки должны быть готовы к тому, что некоторые дела придется отложить на неопределенный срок. Такая ситуация не должна пугать — наступает время, когда нужно переключиться на другие задачи, чтобы не терять времени даром.

Лев





Неделю открывает Аркан «Иерофант», который призывает Львов составить план действий и расставить приоритеты. Такая работа облегчит труд и поможет направить энергию в нужное русло. Обрести уверенность помогут и наставники — их мудрые советы не должны оставаться без внимания.

Аркан «Луна» описывает страхи и сомнения, которые мешают Львам жить счастливо. По этой карте необходимо бороться с любым негативом и воспитывать самоуверенность, чтобы прийти к успеху.

Завершает неделю карта «Смерть», цель которой — подготовить Львов к новому жизненному этапу. По этому Аркану Львам не стоит печалиться о том, что жизнь меняется: прошлое должно остаться за спиной, чтобы в жизни появились новые перспективы.

Дева





В начале недели по карте «Колесница» Девам не стоит откладывать смелых идей. Аркан призывает к активным действиям, когда каждый шаг будет приближать к долгожданной цели. Главное — не переоценить своих сил и никому не разглашать своих планов.

Аркан «Мир» сулит Девам долгожданный успех. По этой карте проблемы остаются в прошлом и на их место приходит спокойная уверенность в своих силах. Совет карты — не медлить с воплощением смелых идей.

Аркан «Солнце» завершает неделю, указывая на достижение целей и получение награды за свои труды. Девы смогут отдохнуть, отметить свою победу в кругу близких людей, а также воплощать новые планы.

Весы





«Отшельник» в раскладе для Весов — карта, призывающая не начинать неделю с активной работы. По этому Аркану важно остаться наедине со своими мыслями, чтобы составить план действий, отдохнуть и накопить силы для активной работы.

«Мир» в раскладе — карта удачи. По ней Весы смогут обрести уверенность в своих силах и без труда достичь успеха. Аркан сулит победу над страхами и обретение взаимопонимания с окружающими людьми.

Аркан «Дьявол» призывает к осторожности. По этой карте в конце недели Весы столкнутся с соблазнами, которые нужно обходить стороной. Сила воли и честность помогут избежать досадных промахов и следующих за ними проблем.

Скорпион





В начале недели Скорпионам по карте «Отшельник» не стоит торопиться с действиями. Аркан призывает взвесить полюсы и минусы, восстановить силы и быть предельно осмотрительными. Акая тактика убережет от промахов и неудач.

Аркан «Башня» говорит о переменах, которые готовы ворваться в жизнь. Скорпионы должны помнить о том, что ситуация может быть неоднозначной, поэтому спешить с активными действиями нельзя.

Карта «Умеренность» говорит о необходимости следовать правилам. Скорпионам в конце майской недели нельзя спешить и слушать советчиков. Размеренность и умение видеть знаки судьбы помогут прийти к новым успехам.

Стрелец





Неделю открывает карта «Влюбленные», по которой Стрельцам предстоит сделать важный выбор. Речь может идти не только о вопросах, связанных с личной жизнью, и спешить с решениями не стоит.

Аркан «Дурак» призывает Стрельцов быть внимательными. По этой карте безмятежность и халатное отношение к делам могут стать причиной множества проблем, поэтому так важно сосредоточиться и не упускать из виду мелочей.

Аркан «Звезда» завершает неделю и сулит Стрельцам долгожданное освобождение от проблем и препятствий. По этой карте Стрельцы смогу прийти к конечной цели, если не будут останавливаться на середине пути.

Козерог





«Суд» начинает неделю, и по этой карте Козероги смогут разрешить сложные вопросы. Карта говорит о необходимости оставаться честными и непредвзятыми, чтобы выйти победителями и оставить конкурентов за спиной.

По карте «Мир» Козероги смогут разрешить разногласия с близкими или деловым окружением, обрести уверенность и получить достойную награду за свои труды. Аркан сулит обретение своего места под солнцем и подарки судьбы.

По карте «Правосудие» Козерогам не стоит забывать о том, что каждое действие или слово отражается в будущем. Это значит, что поступать нужно честно и не идти на сделки со своей совестью.

Водолей





«Смерть» в раскладе для Водолеев — карта завершения. По этому Аркану очередной жененный этап завершается, и Водолеям предстоит оставить в прошлом устаревшие планы. Попрощавшись с тем, что уже сыграло свою роль, Водолеи откроют для себя новые возможности.

Аркан «Башня» говорит о том, что ситуация не стабильна. Следуя за первым Арканом, эта карта призывает Водолеев не нервничать и спокойно принять то, что происходит в жизни. Пыль уляжется, и Водолеи смогут продолжить путь к успеху.

Неделю завершает Аркан «Солнце», совет которого — насладиться тем, что происходит в жизни. По этой карте препятствий на пути нет, а значит, можно смело воплощать в жизнь планы, добиваться новых успехов и не бояться проблем.

Рыбы





Неделю открывает карта «Императрица», которая сулит Рыбам благоприятное развитие событий. По этому Аркану не стоит ждать быстрых результатов, однако Рыбы могут быть уверены в том, что получат награду в конце пути, и она не разочарует.

Аркан «Колесо фортуны» сулит неожиданные перемены, которые давно назревали. Рыбы должны оставаться в состоянии покоя и не предпринимать активных действий, чтобы не спугнуть своей удачи.

В конце недели по карте «Дурак» Рыбы рискуют оступиться из-за спешки или влияния посторонних людей. Совет карты — быть сосредоточенными и никому не разглашать планов, чтобы избежать проблем.