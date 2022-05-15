Татьяна Буланова рассказала о своем будущем материнстве

Певица Татьяна Буланова призналась чего хочет супруг. Артистка была замужем дважды. За плечами у 53-летней певицы два развода и два взрослых сына. Теперь же артистка счастлива в новых отношениях. Почти три года она встречается с экс-теннисистом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Но этот факт не смущает певицу. Она не только готова вновь пойти в ЗАГС, но и стать мамой. Несколько лет назад она заморозила биоматериал. Однако избранник артистки придерживается другого мнения.Татьяна Буланова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Валера очень хочет усыновить ребенка. Он мне сказал, что, даже если нам родит суррогатная мама, то все равно нужно сделать какого-нибудь ребенка счастливым», — призналась Буланова программе «Светская хроника». А пока Татьяна Буланова ждет, когда же ее избранник решился на важный шаг и сам сделает предложение руки и сердца.