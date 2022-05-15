У игр серии Forza новый директор по качеству — бывший менеджер Nintendo
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У игр серии Forza новый директор по качеству — бывший менеджер Nintendo

У игр серии Forza новый директор по качеству — бывший менеджер Nintendo


Студия Turn 10 ответственна за создание игр серии Forza Motorsport, плюс они же работают над Forza Horizon в сотрудничестве с Playground Games. В данный момент, Turn 10 работает над Forza Motorsport нового поколения, которая пока не имеет точной даты релиза, но, если верить слухам и данным инсайдеров, игра близка к релизу.

Как стало известно, студия Turn 10 обзавелась новым директором по качеству. На эту должность назначили Хизер Гирриальд, которая ранее работала в Nintendo. Больше 3 лет (2017-2020 годы) Хизер работала менеджером по качеству Nintendo, а 2 последних года в Nintendo была менеджером по разработке программного обеспечения.


Сама Хизер Гирральд следующим образом прокомментировала свое назначение:

Заводите двигатели! Я рада объявить, что перехожу на другую работу и присоединяюсь к Microsoft Xbox Game Studios на должность директора по качеству Turn 10 Studios — создателя серий Forza Motorsport и Horizon!

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По материалам: newxboxone

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