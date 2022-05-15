У игр серии Forza новый директор по качеству — бывший менеджер Nintendo

Вадим Карасев





Студия Turn 10 ответственна за создание игр серии Forza Motorsport, плюс они же работают над Forza Horizon в сотрудничестве с Playground Games. В данный момент, Turn 10 работает над Forza Motorsport нового поколения, которая пока не имеет точной даты релиза, но, если верить слухам и данным инсайдеров, игра близка к релизу.

Как стало известно, студия Turn 10 обзавелась новым директором по качеству. На эту должность назначили Хизер Гирриальд, которая ранее работала в Nintendo. Больше 3 лет (2017-2020 годы) Хизер работала менеджером по качеству Nintendo, а 2 последних года в Nintendo была менеджером по разработке программного обеспечения.





Сама Хизер Гирральд следующим образом прокомментировала свое назначение: