Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая

Вадим Карасев





В начале следующей недели Microsoft официально сообщит об играх, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине мая. Но, похоже, сюрпризов будет достаточно мало, поскольку уже известно о солидном количестве игр, которые пополнят подписку. На данный момент заявлено, что 6 игр во второй половине мая присоединятся к Game Pass, ниже список этих проектов.

Umurangi Generation Special Edition – 16 мая

Little Witch in the Woods – 17 мая

Hardspace Shipbreaker (PC) – 24 мая

Floppy Knights – 24 мая

Sniper Elite 5 – 26 мая

Pac-Man Museum+ – 27 мая

