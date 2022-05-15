Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая
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Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая

Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая


В начале следующей недели Microsoft официально сообщит об играх, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине мая. Но, похоже, сюрпризов будет достаточно мало, поскольку уже известно о солидном количестве игр, которые пополнят подписку. На данный момент заявлено, что 6 игр во второй половине мая присоединятся к Game Pass, ниже список этих проектов.

Umurangi Generation Special Edition – 16 мая


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Little Witch in the Woods – 17 мая


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Hardspace Shipbreaker (PC) – 24 мая


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Floppy Knights – 24 мая


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Sniper Elite 5 – 26 мая


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Pac-Man Museum+ – 27 мая


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По материалам: newxboxone

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