Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая
Сегодня, 15:45 Вадим Карасев
В начале следующей недели Microsoft официально сообщит об играх, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине мая. Но, похоже, сюрпризов будет достаточно мало, поскольку уже известно о солидном количестве игр, которые пополнят подписку. На данный момент заявлено, что 6 игр во второй половине мая присоединятся к Game Pass, ниже список этих проектов.
Umurangi Generation Special Edition – 16 мая
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Little Witch in the Woods – 17 мая
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Hardspace Shipbreaker (PC) – 24 мая
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Floppy Knights – 24 мая
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Sniper Elite 5 – 26 мая
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Pac-Man Museum+ – 27 мая
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По материалам: newxboxone