В одном из районов Пекина ввели частичный локдаун

09:26 Автор: Иван Антонов, Пекин

Район китайской столицы Фаншань, где проживает 1,3 миллиона человек, переведен в состояние частичного локдауна из-за выявления сразу нескольких очагов коронавируса, сообщает ресурс Global times.

В соответствии с решением пекинских властей, в Фаншане прекращается движение общественного транспорта и такси. Всем проживающим в районе гражданам предписано оставаться дома.

Поводом для таких мер стало выявление в Фаншане одновременно нескольких очагов распространения коронавируса. В общей сложности насчитывается восемь точек распространения инфекции. Среди них отделение банка, объект строительной компании, несколько ресторанов и автобусная станция, сообщает ресурс.

Непосредственно сами зоны повышенного эпидемического риска переведены в режим локдауна. Аналогичные меры приняты в отношении всех прилегающих территорий. Проживающим там гражданам запрещено покидать дома, для этого на дверях установлены электронные датчики, отмечается в статье.

Для дальнейшего выявления новых заражений в Фаншане активизировано тестирование в зонах риска. Оно проводится в ежедневном режиме и по двум направлениям — на наличие вируса и антител в организме.

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