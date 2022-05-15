Виктория Боня заявила, что не ищет себе олигарха
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Виктория Боня заявила, что не ищет себе олигарха

Виктория Боня заявила, что не ищет себе олигарха
Ведущая и модель Виктория Боня рассказала, какого мужчину себе ищет. Телевдущая предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Из-за этого возникают различные домыслы о ее избранниках. Один из них — якобы она выбирает лишь обеспеченных ухажеров — очень раздражает ведущую. Так, по словам 42-летней звезды, она уж точно не является охотницей за кошельком. «Для меня важен не статус и доход, мне важно, чтобы человек был идейным, чтобы он мог развиваться. Все считают всегда, что я с какими-то олигархами встречаюсь, нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я тот человек, который любит внимание. Поэтому для меня отношения — это в первую очередь человеческие отношения», — откровенничала Боня.
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Модель призналась, что ей не нужен аморфный партнер: «Важно, чтобы человек был идейный и чтобы у него были желания развиваться, что-то делать, и я заметила, что когда я встречаю в какой-то период мужчину, он в своей деятельности начинает всегда достигать еще больших успехов. Мне кажется от женщины тоже много зависит и от энергии, которую она дает. Я всегда смотрю, здоровое ли у мужчины психическое состояние». Виктория уверена, что может жить в комфорте вне зависимости от материального состояния ее спутника. У нее есть достаточно занятий, которые приносят ей приличный доход. Также ведущая отмечает, ей особенно важно развитие, и было бы отлично, если бы будущий супруг разделял ее стремления. «Через 10 лет я вижу себя еще с двумя детьми на руках, с идейными и основными бизнесами, которые я выберу для себя и буду развивать, в семье рядом с любимым мужем и счастливой, с чуть большими морщинками на глазах (от счастья и от смеха), в приятном состоянии того, что когда-то я очень много работала, бегала, прыгала, а сейчас я получаю удовольствие от своей размеренной жизни», — заключила Боня  Fashion People.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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