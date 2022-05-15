Захарова: Россия ответит на хамские шаги западных стран
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Захарова: Россия ответит на хамские шаги западных стран

Захарова: Россия ответит на хамские шаги западных стран

19:27  Автор: Руслан Грудцинов



Россия ответит на все хамские или находящиеся вне закона шаги западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова заявила, что что ответы странам Запада по ряду направлений уже даны. «Часть разрабатывает Следственный комитет: это вопрос и в отношении памятников, и в отношении того, что творится в отношении наших соотечественников», — отметила дипломат.

Сейм (парламент) Латвии 12 мая большинством голосов приостановил действие российско-латвийского договора о мемориальных сооружениях. За приостановку действия договора проголосовали 70 депутатов, против выступили 18 народных избранников. Это дает правовую возможность для сноса памятника.

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова.

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#НАТО #власть #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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