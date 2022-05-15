Жена Дмитрия Хрусталева забеременела

Супруга артиста Дмитрия Хрусталева, Мария поделилась беременным фото. Мария Гончарук удивила поклонников. Жена 43-летнего шоумена предстала с заметно изменившейся фигурой. Бывшая солистка группы «Фабрика» в феврале призналась, что покидает коллектив и уходит в самостоятельное плавание. Мария пробыла в коллективе два года: она заменила Сашу Савельеву, которая ушла в декрет в связи с рождением сына от Кирилла Сафронова. Сегодня Мария намекнула на грядущие перемены в своей жизни. Певица обнародовала снимок, на котором она запечатлена с округлившимся животом. «Ожидается рождение чуда», — заверила Гончарук.Беременная Мария Гончарук Многие фанаты сразу же принялись поздравлять артистку с будущим прибавлением в семействе. «Мама молодая, поздравляю», «Боже! Какое это счастье! Поздравляю от всей души», «Неожиданно, но очень волнительно и круто», — отметили блогеры. Впрочем, некоторые предположили, что Мария запускает сольный проект и уже сняла первый клип. «Новая песня?» — спросила экс-участница шоу Comedy Woman Елена Борщева. «И это чудо — ты», «Ох, Маша, ну и загадку загадала», — обсуждают в Сети.