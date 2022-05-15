Жена Олега Газманова сбежала из Москвы

Супруга певца Олега Газманова спровоцировала слухи об эмиграции. Артист вполне может возглавить список самых главных патриотов России. Он всегда готов выступить на концертах федерального значения, да и репертуар у него соответствующий, поднимающий боевой дух населения. Поэтому поклонников взволновало подозрение о том, что его собственная жена покинула пределы Родины в трудное для страны время. Марина Газманова сама спровоцировала эти слухи, опубликовав в микроблоге фото из иллюминатора самолета с подписью: «До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать».Олег Газманов с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но не успела волна народного возмущения захлестнуть звездное семейство, как 53-летняя муза артиста рассекретила место своего пребывания. Действительно, Россию Марина покинула, но волноваться соотечественникам не стоит. Как оказалось, она всего лишь отправилась в турецкую Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Госпожа Газманова уже опубликовала ролики завораживающего путешествия в поднебесье. Ради такой неземной красоты действительно можно ненадолго покинуть Москву. Понятно, что об эмиграции речи не идет. А право на отдых имеет каждый гражданин. Как и на лечение, о чем в начале своего отъезда в Израиль заявила Алла Пугачева, обещавшая разобраться со всеми недоброжелателями, но так до сих пор и не вернувшаяся в свой замок в деревне Грязь.