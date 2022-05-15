Жена Олега Газманова сбежала из Москвы
Сегодня, 06:25
Супруга певца Олега Газманова спровоцировала слухи об эмиграции. Артист вполне может возглавить список самых главных патриотов России. Он всегда готов выступить на концертах федерального значения, да и репертуар у него соответствующий, поднимающий боевой дух населения. Поэтому поклонников взволновало подозрение о том, что его собственная жена покинула пределы Родины в трудное для страны время. Марина Газманова сама спровоцировала эти слухи, опубликовав в микроблоге фото из иллюминатора самолета с подписью: «До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать».
Олег Газманов с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но не успела волна народного возмущения захлестнуть звездное семейство, как 53-летняя муза артиста рассекретила место своего пребывания. Действительно, Россию Марина покинула, но волноваться соотечественникам не стоит. Как оказалось, она всего лишь отправилась в турецкую Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Госпожа Газманова уже опубликовала ролики завораживающего путешествия в поднебесье. Ради такой неземной красоты действительно можно ненадолго покинуть Москву. Понятно, что об эмиграции речи не идет. А право на отдых имеет каждый гражданин. Как и на лечение, о чем в начале своего отъезда в Израиль заявила Алла Пугачева, обещавшая разобраться со всеми недоброжелателями, но так до сих пор и не вернувшаяся в свой замок в деревне Грязь.
По материалам: z-aya