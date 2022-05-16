5 фактов о Девах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Девы относятся к тому типу людей, о которых вы вроде бы знаете всё, но время от времени они вас удивляют. Астрологи рассказали о нескольких фактах, которые по каким-то причинам реже всего упоминаются в гороскопах.

Ранее мы знакомили вас с худшими и лучшими чертами характера Дев. Настало время узнать нечто более интересное. Описанные в этой статье факты можно увидеть на просторах интернета довольно редко, но они точно помогут вам лучше узнать и понять представителей данного Знака.

Деве всегда нужен наставник

Эти люди очень способны и крайне талантливы во многих жизненных аспектах, но им постоянно нужен кто-то, кто будет их подталкивать к чему-то, будет помогать и задавать вектор развития. Девы редко самостоятельно покидают зону комфорта для того, чтобы преуспеть в чем-то важном. Они ждут, что кто-нибудь поможет им разработать план, вдохновит, подскажет правильное решение. Так что теперь знайте, что за успехом практически любой Девы стоит какое-то важное знакомство и какой-то человек, без которого не было бы возможным достижение таких высот.

Девам нужно подтверждение ваших чувств

Если вы называете себя другом Девы, то вам обязательно нужно постоянно подтверждать свои слова делом. Например, необходимо хотя бы периодически напоминать о себе, чтобы представитель данного Знака не подумал, что вам на него плевать. Звоните Деве, спрашивайте как дела и все ли в порядке. Для Дев это очень важно. В любовных отношениях придется делать что-то для этих людей в ответ на их доброту. Они не потерпят вашего эгоизма.

Дева прощает только один раз

Вы можете очень сильно поругаться с человеком этого Знака Зодиака, обидеть его или даже предать. Он найдет в себе силы, чтобы простить вас, но это произойдет лишь единожды. Как бы долго вам не удавалось поддерживать после этого хорошую репутацию, если вы снова обидите их, они уже никогда не смогут вас простить. Они не будут вам мстить, не будут вас преследовать или говорить о вас гадости за спиной. Они просто выбросят вас из своей жизни и никогда не впустят обратно.

У Дев проблемы со старыми вещами

Они не могут выбрасывать без сожаления то, что им не нужно. Из-за этого их шкафы ломятся от пустых банок, склянок, пакетов с пакетами, старой одежды. Да, они чистюли, но это лишь внешний лоск. Если вы откроете их шкаф, то с ужасом заметите, сколько там старой и рваной одежды, которая «когда-нибудь пригодится». Жить с Девой — сущий ад, ведь вам стоит лишь заикнуться по поводу того, что нужно провести ревизию, как Дева уже начнет защищать свои горы мусора. Тем не менее, проблема не всегда является настолько острой. Более того, с Девой всегда можно попробовать договориться.

Девы не любят людей, которые не ухаживают за собой

Совсем не обязательно ходить на дорогущие бьюти-процедуры, чтобы Дева соизволила с вами дружить. Для этого достаточно просто следить за чистотой одежды. Представительницы прекрасного пола, рожденные под этим Знакам, простят вам грязные волосы, но не простят, если от вас будет исходить неприятный запах. Вы можете быть неземной красоты, но если вам не свойственно следить за собой, то Деве вы можете не понравиться. Также это работает и в другую сторону. Если вы обладает самой заурядной внешностью, но ухожены и опрятны, Дева вас стопроцентно заметит в толпе людей.