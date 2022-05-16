Александр Гордон сочетался браком с 20-летней арфисткой
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Александр Гордон сочетался браком с 20-летней арфисткой

Александр Гордон сочетался браком с 20-летней арфисткой
58-летний  телеведущий Александр Гордон  женился пятый раз на 20-летней Софии Каландадзе. Несколько месяцев назад телеведущий Александр Гордон тайно женился, а накануне обвенчался на молодой арфистке Софие Каландадзе, которая на 38 лет моложе телеведущего. Два года назад Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожил в браке шесть лет. В этих отношениях родились двое детей – сыновья Александр и Федор. В 2018 году Александр познакомился со своей нынешней женой, арфисткой Софией Каландадзе. София и Александр вместе участвовали в фестивале в Елабуге. Гордон читал сонеты, а София аккомпанировала на арфе. Возможно, именно тогда между ними зародились крепкие чувства, которые и стали причиной развода Александра.
София Каландадзе Несколько месяцев назад влюбленные тайно поженились, а вчера обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На венчании были лишь родственники: в основном, со стороны невесты. После таинства гости и молодожены переместились в ресторан, где и продолжили веселье. Примечательно, что организацией свадьбы занимались родители невесты. Как и ожидалось, родственники Софии не сразу приняли жениха, который настолько старше нее. «У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — поделились старшие сестры Каландадзе в интервью «Стархиту». Напомним, для Гордона этот брак стал пятым по счету, от предыдущих отношений у телеведущего осталось четверо детей, но останавливаться на достигнутом мужчина не собирается. Недавно он признался, что у него еще будут дети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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