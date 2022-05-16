Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре
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Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре

Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре


На прошлой неделе стало известно, что игра Starfield не выйдет 11 ноября 2022 года, как ранее планировала Bethesda. Проект, который разрабатывается для Xbox Series X | S и PC, перенесли на 2023 год, пока без уточненной даты релиза. Подразделение Xbox активно критикуют за решение отложить релиз проекта на 2023 год, тогда как влиятельные люди из индустрии уверены, что игре это пойдет на пользу.

Ранее известный журналист Джейсон Шрайер говорил, что перенос Starfield на более поздний срок — это правильное решение, поскольку разработчики явно не успевали отполировать проект. С ним соглашается и известный игровой аналитик NPD Group Мэт Пискателла. В Twitter он написал, что игра Starfield должна выйти «правильной сразу», имея ввиду отсутствие технических и другого рода проблем на старте. Перенос Starfield на более поздний срок, по словам аналитика, может быть удачным решением и с точки зрения потенциального расширения аудитории игроков, которые получат доступ к проекту на релизе:

Starfield должна выйти правильной сразу. В 2023 году есть еще и вероятность улучшения поставок Xbox Series X, плюс дальнейшего распространения Xbox Cloud Gaming. У Xbox пока отличный 2022 год. Этот перенос неприятный, но он также может увеличить и без того большой рыночный потенциал Starfield.

Напомним, что Starfield был единственным эксклюзивом Xbox от команд Microsoft на этот год, который имел точную дату релиза.

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По материалам: newxboxone

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