Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж, дети (фото)
Сегодня, 18:45
Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова всегда знает, чем удивить своих поклонников, которых интересует ее биография, подробности личной жизни: всем хочется знать ее национальность, есть ли у нее семья, муж и дети. Звезда шоу-бизнеса смогла органично соединить в своем публичном образе сексуальность, привлекательный внешний вид, иронию и остроумие.
Детские годы
Звезда российского шоу-бизнеса, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой», по рождению москвичка. Она появилась на свет 21 декабря 1977 года. При рождении девочку назвали Александрой, имя Анфиса она взяла гораздо позже. Настоящая фамилия телеведущей — Корчунова.
Ее отец Александр, имея хорошую спортивную подготовку, в свое время работал телохранителем и водителем у известного российского политика Владимира Жириновского, потом стал предпринимателем. Мама Наталья по профессии была врачом-логопедом. Когда поклонники интересуются, кто она по национальности, Анфиса отвечает, что ее семья по происхождению многонациональная. В ее жилах течет кровь русских, евреев и адыгейцев.
Девочка вспоминает, что родители были очень яркими личностями и не могли уступать друг другу. Мама никогда не лезла в карман за словом и могла задеть собеседника, отец стремился всегда устанавливать порядок и дисциплину, поэтому часто подавлял окружающих. Брак был недолгим — через четыре года совместной жизни супруги развелись. Известно, что отец ушел к другой женщине, чем очень сильно травмировал свою маленькую дочь Александру. Хотя он оставил супруге квартиру, ни деньгами, ни личным участием он не помогал воспитывать общего ребенка, по словам самой актрисы.
Однако в ряде ее интервью можно найти упоминания о том, что отец все же общался с ней после ухода из семьи. Так, Анфиса рассказывала, что во время обучения в школе принимала участие в школьной постановке на религиозную тему по просьбе своего отца, который к тому времени стал исповедовать кришнаизм.
В детстве маленькая Саша была непослушным ребенком со сложным характером, маме пришлось за время обучения поменять три московские школы. В итоге девочка получила аттестат московской школы эстетического воспитания № 123 с уклоном в театральное мастерство.
Известно, что у Анфисы с отцом были непростые отношения. Это лишний раз подтверждает, что Александр, уйдя из семьи, пытался выстроить контакт с дочерью. Девочка в подростковом возрасте остро переживала конфликт с отцом, поэтому в 17 лет решила полностью поменять имя и фамилию, взяв псевдоним, под которым ее сегодня все знают. Сама звезда говорит, что это имя и фамилия бабушки по материнской линии.
Выбор профессии и начало работы на телевидении
С детства Александра Корчунова мечтала стать актрисой, поэтому после школы решила поступать в ГИТИС. Первая попытка оказалась неудачной, но на второй год девушка смогла пройти жесткий конкурсный отбор и в 1994 году стать студенткой самого престижного кинематографического института страны.
Однако сложный характер и увлечение эстрадой не позволили будущей звезде получить актерский диплом. Девушку отчислили со второго курса за неуспеваемость и пропуск экзамена. Будучи участницей поп-группы «Безумные светлячки», в 1996 году Анфиса не пошла на экзамен по профильному предмету в вузе из-за того, что принимала участие в эстрадном конкурсе «Поколение-96».
Отчисление из ГИТИСа сильно расстроило мать Анфисы, которая хотела, чтобы ее дочь получила высшее образование, но девушка даже не пыталась восстановиться в институте. Из-за этого между матерью и дочерью даже произошла ссора, они долго не общались.
После того как музыкальная карьера также не удалась, Анфиса в 2003 году решила поступить году на журналистское отделение в Институт журналистики и литературного творчества, который успешно закончила через несколько лет.
Начало телевизионной карьеры
После отчисления из ГИТИСа и неудачного старта на эстраде, Анфиса от отчаяния пошла в 1996 году вместе с подругой на кастинг, который устраивал телевизионный канал ТВ-6. Девушка считала, что она его не пройдет, т. к. на телевидение берут только по большому блату или за безупречную внешность, которой, по мнению самой Анфисы, у нее не было.
Девушка успешно прошла кастинг и стала ведущей музыкальной программы. Начало ее звездной карьеры связано с работой в совместном проекте с актером Владимиром Епифанцевым в программе «Дрёма» на канале ТВ-6, где она выходила с 1997 по 1998 годы. Епифанцев был режиссером, автором-сценаристом и ведущим этой программы, Анфиса Чехова стала одной из соведущих.
Телевизионный критик Станислав Анисимов: «Программа «Дрема» произвела тихую революцию на постсоветском телевидении в 90-е годы. Автор и коллектив его единомышленников создали трэш-эстетику и стали первым панк-проектом, не имея зачастую для съемок ни денег, ни оборудования, ни специалистов. «Дрема» была не просто провокационной программой, снимавшейся в форме музыкальной программы — это был своеобразный эксперимент, который стал заметным явлением в истории постсоветского телевидения, хоть и просуществовал всего несколько месяцев».
После участия в этой программе Анфиса Чехова смогла создать свой запоминающийся образ, который никогда не соответствовал общепринятым стандартам индустрии красоты. Во многом эта та же трэш-эстетика, которую телеведущая использовала в своих авторских проектах:
«Секс с Анфисой Чеховой»;
«Спокойной ночи! Мужики»;
«Взвешенные и счастливые»;
«Давай поженимся».
Свой собственный формат телевизионных программ, связанных с тематикой для взрослых, телеведущая смогла найти не сразу. Хотя ушедший с молодежного канала ТВ-6 на ТВ-Центр Владимир Епифанцев позвал с собой Анфису Чехову, она не сразу нашла свою нишу на новом канале.
Невероятный успех программы «Секс с Анфисой Чеховой» сделал телеведущую востребованной у режиссеров. Она стала получать много предложений сняться в кино. Стоит отметить, что Чехова всегда отдавала предпочтение кинокомедиям.
Успех имела программа «Жена напрокат», которая была построена нестандартно — в виде интерактивного шоу со знаменитыми мужчинами. Чехова в течение недели интервьюировала российских знаменитостей в нестандартной обстановке, приближенной к семейной жизни.
С 2011 году Чехова начала активно сотрудничать с украинским ТВ. С 2018 года работает на СТС, где ведет популярное шоу «Взвешенные и счастливые», где участники худеют в прямом эфире.
Кроме этого, Анфиса Чехова активно участвовала во многих известных телевизионных проектах в качестве звездной гостьи.
В 2017 году она стала рисовать, при этом звезда весьма сурово и жестко оценивает свои художественные способности. Через год Чехова выпустила свою первую книгу со стихами, признавшись в одном из интервью, что талантом стихосложения она обязана своему отцу, который с ней довольно долго занимался, обучая искусству рифмы. В книгу вошли стихи, которые телеведущая долго писала «в стол».
Семья и личная жизнь
Поклонников секс-идола конца 90-х прошлого века интересуют все подробности частной жизни Анфисы Чеховой, они внимательно изучают ее биографию, личную жизнь, национальность, хотят знать подробности о семье, муже, детях.
Известно, что телеведущая официально была замужем один раз, у нее один ребенок — сын Соломон. Сама Анфиса сейчас свободна. О романах Чеховой в желтой прессе появлялось большое количество разнообразных слухов, сама телеведущая не комментирует всю эту информацию.
Известно, что в конце 90-х на телевидении девушка познакомилась с телеведущим Владимиром Тишко, с которым прожила в гражданском браке несколько лет. Пара со скандалом рассталась в 2004 году. Сначала Чехова очень язвительно комментировала и обсуждала публично самого Тишко и их совместную жизнь, потом Владимир написал публичное письмо, в котором в грубой форме дал характеристику самой Анфисе.
В 2009 году Чехова познакомилась с грузинским актером Гурамом Баблишвили на съемках театрализованной постановки «Однажды звездной ночью». У актеров завязались бурные взаимоотношения, которые они сначала держали в тайне. Влюбленные никак не комментировали свои отношения, сама Анфиса считала, что у романа нет будущего. При этом она ездила вместе с Гурамом в Грузию, где молодой человек познакомил ее со своими родителями.
В 2012 году у пары, которая официально не оформила свои отношения, родился сын Соломон. Сначала Анфиса поспешила вернуться после рождения ребенка в профессию, отдав малыша на воспитание родителям Гурама, однако вскоре и сама активно включилась в воспитательный процесс и успешно освоила роль счастливой мамы.
В 2015 году пара официально оформила отношения, сыграв свадьбу на Сейшельских островах. Фото со свадьбы Анфиса выложила в своем аккаунте в «Инстаграме».
В 2017 году пара официально развелась, сохранив теплые чувства друг к другу. Анфиса и Гурам договорились совместно воспитывать своего общего сына. Отец постоянно встречается с малышом, возит его к своим родителям в Грузию. Чехова не препятствует участию отца в воспитании наследника.
Через 2 года после развода с мужем Анфиса потеряла отца, отношения с которым у нее были все время напряженными. Сама звезда указывает, что ссоры с отцом были результатом слишком неравнодушного отношения друг к другу. В конце 2019 года она смогла помириться с ним, но в условиях больничной палаты. Отец тяжело заболел пневмонией и попал в больницу. Неделю дочь ухаживала за ним, желая за оставшийся срок успеть рассказать отцу о своей дочерней любви и попросить у него прощения за все обиды, которые она принесла ему в детские и юношеские годы. Анфиса Чехова полностью помирилась с отцом накануне его смерти и взяла на себя оплату и организацию похорон отца, хотя у него были дети и от второй семьи.
Анфиса Чехова, известная телеведущая, смогла создать уникальный образ телеведущей на постсоветском ТВ, который базируется на гиперсексуальности, сарказме и тонком юморе. Она настолько успешно обыграла свои индивидуальные особенности, что сумела создать уникальный бренд «Анфиса Чехова», не потерявший актуальности на российском телевидении в течение двух десятилетий XXI века.
Итоги
Анфиса Чехова — известная телеведущая, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой».
Хотя она всегда мечтала стать актрисой, но в итоге получила образование по профилю журналистики.
У Анфисы Чеховой был один официальный брак, в котором родился сын Соломон.
По материалам: Клео