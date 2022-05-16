Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж, дети (фото)

Детские годы

Выбор профессии и начало работы на телевидении

Начало телевизионной карьеры

Семья и личная жизнь

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова всегда знает, чем удивить своих поклонников, которых интересует ее биография, подробности личной жизни: всем хочется знать ее национальность, есть ли у нее семья, муж и дети. Звезда шоу-бизнеса смогла органично соединить в своем публичном образе сексуальность, привлекательный внешний вид, иронию и остроумие.Звезда российского шоу-бизнеса, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой», по рождению москвичка. Она появилась на свет 21 декабря 1977 года. При рождении девочку назвали Александрой, имя Анфиса она взяла гораздо позже. Настоящая фамилия телеведущей — Корчунова.Ее отец Александр, имея хорошую спортивную подготовку, в свое время работал телохранителем и водителем у известного российского политика Владимира Жириновского, потом стал предпринимателем. Мама Наталья по профессии была врачом-логопедом. Когда поклонники интересуются, кто она по национальности, Анфиса отвечает, что ее семья по происхождению многонациональная. В ее жилах течет кровь русских, евреев и адыгейцев.Девочка вспоминает, что родители были очень яркими личностями и не могли уступать друг другу. Мама никогда не лезла в карман за словом и могла задеть собеседника, отец стремился всегда устанавливать порядок и дисциплину, поэтому часто подавлял окружающих. Брак был недолгим — через четыре года совместной жизни супруги развелись. Известно, что отец ушел к другой женщине, чем очень сильно травмировал свою маленькую дочь Александру. Хотя он оставил супруге квартиру, ни деньгами, ни личным участием он не помогал воспитывать общего ребенка, по словам самой актрисы.Однако в ряде ее интервью можно найти упоминания о том, что отец все же общался с ней после ухода из семьи. Так, Анфиса рассказывала, что во время обучения в школе принимала участие в школьной постановке на религиозную тему по просьбе своего отца, который к тому времени стал исповедовать кришнаизм.В детстве маленькая Саша была непослушным ребенком со сложным характером, маме пришлось за время обучения поменять три московские школы. В итоге девочка получила аттестат московской школы эстетического воспитания № 123 с уклоном в театральное мастерство.Известно, что у Анфисы с отцом были непростые отношения. Это лишний раз подтверждает, что Александр, уйдя из семьи, пытался выстроить контакт с дочерью. Девочка в подростковом возрасте остро переживала конфликт с отцом, поэтому в 17 лет решила полностью поменять имя и фамилию, взяв псевдоним, под которым ее сегодня все знают. Сама звезда говорит, что это имя и фамилия бабушки по материнской линии.С детства Александра Корчунова мечтала стать актрисой, поэтому после школы решила поступать в ГИТИС. Первая попытка оказалась неудачной, но на второй год девушка смогла пройти жесткий конкурсный отбор и в 1994 году стать студенткой самого престижного кинематографического института страны.Однако сложный характер и увлечение эстрадой не позволили будущей звезде получить актерский диплом. Девушку отчислили со второго курса за неуспеваемость и пропуск экзамена. Будучи участницей поп-группы «Безумные светлячки», в 1996 году Анфиса не пошла на экзамен по профильному предмету в вузе из-за того, что принимала участие в эстрадном конкурсе «Поколение-96».Отчисление из ГИТИСа сильно расстроило мать Анфисы, которая хотела, чтобы ее дочь получила высшее образование, но девушка даже не пыталась восстановиться в институте. Из-за этого между матерью и дочерью даже произошла ссора, они долго не общались.После того как музыкальная карьера также не удалась, Анфиса в 2003 году решила поступить году на журналистское отделение в Институт журналистики и литературного творчества, который успешно закончила через несколько лет.После отчисления из ГИТИСа и неудачного старта на эстраде, Анфиса от отчаяния пошла в 1996 году вместе с подругой на кастинг, который устраивал телевизионный канал ТВ-6. Девушка считала, что она его не пройдет, т. к. на телевидение берут только по большому блату или за безупречную внешность, которой, по мнению самой Анфисы, у нее не было.Девушка успешно прошла кастинг и стала ведущей музыкальной программы. Начало ее звездной карьеры связано с работой в совместном проекте с актером Владимиром Епифанцевым в программе «Дрёма» на канале ТВ-6, где она выходила с 1997 по 1998 годы. Епифанцев был режиссером, автором-сценаристом и ведущим этой программы, Анфиса Чехова стала одной из соведущих.Телевизионный критик Станислав Анисимов: «Программа «Дрема» произвела тихую революцию на постсоветском телевидении в 90-е годы. Автор и коллектив его единомышленников создали трэш-эстетику и стали первым панк-проектом, не имея зачастую для съемок ни денег, ни оборудования, ни специалистов. «Дрема» была не просто провокационной программой, снимавшейся в форме музыкальной программы — это был своеобразный эксперимент, который стал заметным явлением в истории постсоветского телевидения, хоть и просуществовал всего несколько месяцев».После участия в этой программе Анфиса Чехова смогла создать свой запоминающийся образ, который никогда не соответствовал общепринятым стандартам индустрии красоты. Во многом эта та же трэш-эстетика, которую телеведущая использовала в своих авторских проектах:«Секс с Анфисой Чеховой»;«Спокойной ночи! Мужики»;«Взвешенные и счастливые»;«Давай поженимся».Свой собственный формат телевизионных программ, связанных с тематикой для взрослых, телеведущая смогла найти не сразу. Хотя ушедший с молодежного канала ТВ-6 на ТВ-Центр Владимир Епифанцев позвал с собой Анфису Чехову, она не сразу нашла свою нишу на новом канале.Невероятный успех программы «Секс с Анфисой Чеховой» сделал телеведущую востребованной у режиссеров. Она стала получать много предложений сняться в кино. Стоит отметить, что Чехова всегда отдавала предпочтение кинокомедиям.Успех имела программа «Жена напрокат», которая была построена нестандартно — в виде интерактивного шоу со знаменитыми мужчинами. Чехова в течение недели интервьюировала российских знаменитостей в нестандартной обстановке, приближенной к семейной жизни.С 2011 году Чехова начала активно сотрудничать с украинским ТВ. С 2018 года работает на СТС, где ведет популярное шоу «Взвешенные и счастливые», где участники худеют в прямом эфире.Кроме этого, Анфиса Чехова активно участвовала во многих известных телевизионных проектах в качестве звездной гостьи.В 2017 году она стала рисовать, при этом звезда весьма сурово и жестко оценивает свои художественные способности. Через год Чехова выпустила свою первую книгу со стихами, признавшись в одном из интервью, что талантом стихосложения она обязана своему отцу, который с ней довольно долго занимался, обучая искусству рифмы. В книгу вошли стихи, которые телеведущая долго писала «в стол».Поклонников секс-идола конца 90-х прошлого века интересуют все подробности частной жизни Анфисы Чеховой, они внимательно изучают ее биографию, личную жизнь, национальность, хотят знать подробности о семье, муже, детях.Известно, что телеведущая официально была замужем один раз, у нее один ребенок — сын Соломон. Сама Анфиса сейчас свободна. О романах Чеховой в желтой прессе появлялось большое количество разнообразных слухов, сама телеведущая не комментирует всю эту информацию.Известно, что в конце 90-х на телевидении девушка познакомилась с телеведущим Владимиром Тишко, с которым прожила в гражданском браке несколько лет. Пара со скандалом рассталась в 2004 году. Сначала Чехова очень язвительно комментировала и обсуждала публично самого Тишко и их совместную жизнь, потом Владимир написал публичное письмо, в котором в грубой форме дал характеристику самой Анфисе.В 2009 году Чехова познакомилась с грузинским актером Гурамом Баблишвили на съемках театрализованной постановки «Однажды звездной ночью». У актеров завязались бурные взаимоотношения, которые они сначала держали в тайне. Влюбленные никак не комментировали свои отношения, сама Анфиса считала, что у романа нет будущего. При этом она ездила вместе с Гурамом в Грузию, где молодой человек познакомил ее со своими родителями.В 2012 году у пары, которая официально не оформила свои отношения, родился сын Соломон. Сначала Анфиса поспешила вернуться после рождения ребенка в профессию, отдав малыша на воспитание родителям Гурама, однако вскоре и сама активно включилась в воспитательный процесс и успешно освоила роль счастливой мамы.В 2015 году пара официально оформила отношения, сыграв свадьбу на Сейшельских островах. Фото со свадьбы Анфиса выложила в своем аккаунте в «Инстаграме».В 2017 году пара официально развелась, сохранив теплые чувства друг к другу. Анфиса и Гурам договорились совместно воспитывать своего общего сына. Отец постоянно встречается с малышом, возит его к своим родителям в Грузию. Чехова не препятствует участию отца в воспитании наследника.Через 2 года после развода с мужем Анфиса потеряла отца, отношения с которым у нее были все время напряженными. Сама звезда указывает, что ссоры с отцом были результатом слишком неравнодушного отношения друг к другу. В конце 2019 года она смогла помириться с ним, но в условиях больничной палаты. Отец тяжело заболел пневмонией и попал в больницу. Неделю дочь ухаживала за ним, желая за оставшийся срок успеть рассказать отцу о своей дочерней любви и попросить у него прощения за все обиды, которые она принесла ему в детские и юношеские годы. Анфиса Чехова полностью помирилась с отцом накануне его смерти и взяла на себя оплату и организацию похорон отца, хотя у него были дети и от второй семьи.Анфиса Чехова, известная телеведущая, смогла создать уникальный образ телеведущей на постсоветском ТВ, который базируется на гиперсексуальности, сарказме и тонком юморе. Она настолько успешно обыграла свои индивидуальные особенности, что сумела создать уникальный бренд «Анфиса Чехова», не потерявший актуальности на российском телевидении в течение двух десятилетий XXI века.Анфиса Чехова — известная телеведущая, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой».Хотя она всегда мечтала стать актрисой, но в итоге получила образование по профилю журналистики.У Анфисы Чеховой был один официальный брак, в котором родился сын Соломон.