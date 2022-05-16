Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини
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Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини

Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова отдыхает с сыном на Бали, откуда и делится соблазнительными фото. Звезда экрана Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном уже довольно продолжительное время находится на Бали. В микроблоге актрисы и телеведущей исправно появляются фотографии, которые способны сразить наповал ценителей женской красоты. Анфиса Чехова старательно демонстрирует свою схуднувшую, но при этом оставшуюся аппетитной фигуру в бикини. На снимке в микроблоге она предстала в купальнике, с цветком франжипани в волосах и кокосом в руке.
Анфиса Чехова Анфиса Чехова призналась, что гордится красивыми, счастливыми и успешными женщинами. И никогда не испытывала чувства зависти к ним. Наверное, потому что сама такая.
Анфиса Чехова «Все больше начинаю понимать, насколько девочкам необходимо объединяться и поддерживать друг друга. Никогда не понимала женского соперничества, зависти друг к другу и желания быть лучше своих подруг! Меня, наоборот, всегда гордость берет за женщин, когда они красивые, счастливые и успешные!» — поделилась под фото Анфиса Чехова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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