Анфиса Чехова восхитила аппетитными формами в бикини

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова отдыхает с сыном на Бали, откуда и делится соблазнительными фото. Звезда экрана Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном уже довольно продолжительное время находится на Бали. В микроблоге актрисы и телеведущей исправно появляются фотографии, которые способны сразить наповал ценителей женской красоты. Анфиса Чехова старательно демонстрирует свою схуднувшую, но при этом оставшуюся аппетитной фигуру в бикини. На снимке в микроблоге она предстала в купальнике, с цветком франжипани в волосах и кокосом в руке.Анфиса Чехова Анфиса Чехова призналась, что гордится красивыми, счастливыми и успешными женщинами. И никогда не испытывала чувства зависти к ним. Наверное, потому что сама такая.Анфиса Чехова «Все больше начинаю понимать, насколько девочкам необходимо объединяться и поддерживать друг друга. Никогда не понимала женского соперничества, зависти друг к другу и желания быть лучше своих подруг! Меня, наоборот, всегда гордость берет за женщин, когда они красивые, счастливые и успешные!» — поделилась под фото Анфиса Чехова.