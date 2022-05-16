Центробанк предложил условие для возврата украденных мошенниками денег
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Центробанк предложил условие для возврата украденных мошенниками денег

Центробанк предложил условие для возврата украденных мошенниками денег

10:54  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: Известия



Банк России предложил вариант, при котором клиентам банков вернут деньги, украденные мошенниками. Об этом сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью «Известиям».

Уваров рассказал, что Центробанк ведет базу данных о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента, в которой содержатся сведения о дропперских счетах, используемых злоумышленниками для вывода и снятия похищенных средств.

«Мы предлагаем следующий механизм: если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства», — заявил Уваров. Кроме того, есть идея обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, включенный в черный список ЦБ.

В начале мая Центробанк опубликовал шесть основных советов для защиты от кибермошенников. Помимо распространенных рекомендаций о запрете передавать личные данные, ЦБ предложил завести отдельную карту для покупок в интернете и пополнять ее на сумму, необходимую для оплаты.

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#мошенники #банки


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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