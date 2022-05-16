Доступ посторонних на пляжи детских лагерей хотят ограничить

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 100835-8

На пляжах предлагают создавать обособленные зоны для организаций отдыха и оздоровления детей, на которые не будет распространяться право всеобщего доступа. Предполагающий это законопроект депутатов планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию Госдумы.

Законопроект дает право детским лагерям использовать береговую полосу водных объектов общего пользования на основании договора, который заключен без проведения аукциона.

Сейчас договор водопользования без проведения аукциона могут заключать физкультурно-спортивные организации, туроператоры или турагенты, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов. При этом у детских центров и лагерей нет права на заключение такого договора. В результате на пляжах лагерей и центров вместе с несовершеннолетними отдыхают самые разные люди, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, полагают авторы инициативы.

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Законопроект, в первую очередь, решает проблему доступа детских лагерей к пляжным территориям, сказала соавтор документа, депутат Госдумы Наталья Костенко «Парламентской газете».

«У нас на сегодняшний момент не все детские учреждения, в том числе, лечебные санатории имеют пляжи. Их максимально сегодня вытесняют коммерческие структуры, отбирают у них эти пляжи, потому что приоритетного права по аренде пляжной территории у детских лагерей на сегодняшний день по закону нет», — пояснила политик. В связи с этим законопроект в первую очередь решает вопрос предоставления вне конкурса детским лагерям пляжных территорий. Кроме того, законопроект дает возможность детским лагерям на своих пляжных территориях устанавливать особый режим доступа посторонних лиц и обеспечивать охрану детей, когда они находятся непосредственно на пляже, отметила депутат. Решение этой проблемы, что называется, перезрело, считает депутат.

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Отзыв правительства на законопроект должен быть предоставлен до конца мая, сообщила она. В процессе подготовки законопроекта по нему были согласованы позиции с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения, что увеличивает шансы скорейшего принятия этого законопроекта, также сообщила она. С учетом того, что Совет Федерации также поддерживает инициативу, она может быть принята уже этим летом, добавила Костенко.

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#дети #отдых

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