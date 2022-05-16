Fall Guys выйдет на Xbox в июне, игра станет условно-бесплатной

Вадим Карасев





Давно ходят разговоры о скором релизе Fall Guys на приставках Xbox и Switch — разработчики анонсировали выход проекта на новых платформах еще в начале прошлого года. Теперь точно известна дата, когда Fall Guys доберется до новых платформ — это произойдет 21 июня 2022 года.

Кроме выхода Fall Guys на Xbox и Switch, разработчики анонсировали переход на условно-бесплатную модель распространения игры. Игроки на всех платформах смогут с 21 июня играть бесплатно в Fall Guys.

В ходе анонса новостей по Fall Guys, разработчики отметили, что в будущем планируют выпускать сезонные абонементы, из чего и будет складываться доход от игры. Также они сообщили, что уже ведется работа над редактором карт и планируются будущие коллаборации с различными франшизами.

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