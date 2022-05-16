Gett прекратит работу в России с 1 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Gett прекратит работу в России с 1 января

Gett прекратит работу в России с 1 января

19:18  Автор: Наталия Васильева


Источник: Интерфакс



Сервис по вызову такси прекратит поддержку и обслуживание мобильного приложения для водителей из России с 1 июня. Об этом говорится в разосланном водителям сообщении, передает «Интерфакс».

Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей — 31 мая включительно.

Приложение будет доступно для водителей до 31 мая включительно. После этой даты водители больше не смогут получать заказы на поездки.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки, Gett объявила в марте. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

В марте глобальный офис компании сообщал о намерении реорганизовать свое подразделение в России, однако пресс-служба Gett со своей стороны поясняла, что офис пока не уведомляли о реорганизации.



#авто #такси


23
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Татьяна Лазарева стыдится за Россию
Татьяна Лазарева стыдится за Россию
Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж, дети (фото)
Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж,
Ольга Шелест биография: личная жизнь, родители, семья, муж, дети, фото
Ольга Шелест биография: личная жизнь, родители, семья, муж, дети, фото
Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева Елизавета II посетила конное шоу в честь ее платинового юбилея на троне
Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева
Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox
Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox
Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой
Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой
Татьяна Васильева готова снова подправить лицо
Татьяна Васильева готова снова подправить лицо
Инсайдер уверен, что Call of Duty: Modern Warfare 2 представят 8 июня
Инсайдер уверен, что Call of Duty: Modern Warfare 2 представят 8 июня
Ubisoft+ появится на Playstation, а Ubisoft+ Classics будет в Playstation Plus
Ubisoft+ появится на Playstation, а Ubisoft+ Classics будет в
Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на этой неделе
Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на
Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре
Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре

Топ на сегодня

Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность, дети, мужья, возраст (фото)
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность,
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений

Еще по теме

Gett обвинил «Яндекс.Такси» в чтении данных на смартфонах клиентов
ФАС получила жалобу Gett
Таксисты в Казани научились зарабатывать на невыполненных заказах
Сервис такси Gett пришел в Кисловодск