Gett прекратит работу в России с 1 января

19:18 Автор: Наталия Васильева

Источник: Интерфакс

Сервис по вызову такси прекратит поддержку и обслуживание мобильного приложения для водителей из России с 1 июня. Об этом говорится в разосланном водителям сообщении, передает «Интерфакс».

Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей — 31 мая включительно.

Приложение будет доступно для водителей до 31 мая включительно. После этой даты водители больше не смогут получать заказы на поездки.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки, Gett объявила в марте. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

В марте глобальный офис компании сообщал о намерении реорганизовать свое подразделение в России, однако пресс-служба Gett со своей стороны поясняла, что офис пока не уведомляли о реорганизации.

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