Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Вадим Карасев

Наступает новая неделя, так что самое время ознакомиться советами Павла Глобы о том, как ее прожить максимально эффективно. Следует рекомендациям эксперта, если хотите быть максимально продуктивными и счастливыми.

Портал Woman’s day поделился самым главными фактами относительно того, какой будет грядущая неделя для каждого из Знаков Зодиака. В целом этот период нельзя назвать благоприятным, но это не значит, Что нужно прятать голову в песок. Наоборот, сейчас нужно действовать — просто чуточку осторожнее.

Овен

Начнется неделя для Овнов с благоприятной ноты, даже несмотря на затмение. Первое, что стоит сделать на этой неделе — стать наблюдательнее. Дело в том, что могут происходить события, которые предупреждают о переменах к лучшему. Овнам нужно доверять не только своей интуиции, но и логике. Это идеальное время для совершения покупок. Точнее, одной, но какой-то действительно важной покупки. В работе и финансовых делах Овнам должно повезти, ровно как ив поисках любви. Если Овны уже состоят в длительных отношениях, в них нужно будет вдохнуть новую жизнь, привнести капельку романтики.

Телец

У Тельцов могут быть проблемы с желанием работать. Энтузиазм заниматься домашними делами и работой поубавится в пятницу и субботу. Если в эти дни нужно будет работать, можно воспользоваться мотивирующими цитатами. От того, насколько продуктивными будут Тельцы, зависит во многом их финансовое будущее. Не исключено, что придется также принимать много важных решений. Одиноким Тельцам нужно первыми идти на контакт в случае поисков второй половинки. Также нужно научиться просить прощения у близких за прошлые обиды и негатив.

Близнецы

Затмение привнесет в жизнь этих людей много проблем. Самые опасные дни недели для Близнецов: 16, 17 и 22 мая. В эти дни лучше не торопиться. Будут проблемы во всех сферах жизни, но они появятся не по вине Близнецов. Можно попробовать развить свои зодиакальные таланты, либо отдохнуть. Сейчас представителям данного Знака необходимо спокойствие, размеренность. Всем, у кого есть любимый человек и семья, нужно будет попробовать сделать жизнь этих людей чуточку ярче. Если есть возможность провести время в уединении, лучше сделать это.

Рак

Это время перемен. Многие изменения в жизни Раков будут спровоцированы ночными светилами, но некоторые должны быть произведены непосредственно этими люди. Например, в конце недели полезно будет обновить гардероб, сходить в интересное новое место. Также с 16 по 22 мая полезно знакомиться с новыми людьми. Возможно, что Ракам удастся найти вторую половинку, если те одиноки. В работе и делах, а также в отношениях желательно не проявлять скупости. Раки относятся к самым жадным Знакам Зодиака, но они смогут победить этот «недуг».

Лев

Львам на этой неделе необходимо избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Особенно важным это будет для таких дней как 20 и 21 мая. В отношениях с противоположным Павел Глоба советует быть осторожными. Это не время показывать всем свой характер — особенно любимому человеку или родственникам. Строить новые отношения будет крайне непросто, поэтому астролог настоятельно советует сфокусироваться на домашних и личных делах. В работе Львов тоже ожидают некоторые трудности, так что лучше не оставаться в стороне.

Дева

У Дев ожидается относительно благоприятная неделя. Это будет время, когда они смогут быть самими собой, смогут развлекаться и отдыхать, получать от жизни максимум удовольствия. Это прекрасный период для работы с документами, бюрократии, решения юридических проблем. При желании Девы могут взять себе небольшой отпуск, чтобы расслабиться. В это время астролог советует быть подвижными и активными. Вселенная поможет Девам избавиться от привычек, превращающих человека в неудачника. Планеты помогут Девам найти или укрепить любовь.

Весы

У Весов, как и у людей любого иного Знака Зодиака, есть свои лучшие и худшие черты характера. Планеты и звезды могут спровоцировать рост как одного, так и другого. Отрицательные черты характера могут дать о себе знать на выходных. В это время ночные светила будут не в лучшем положении. Что касается работы и бизнеса, то проблемы в этой области ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Это чревато большими неурядицами в обозримом будущем. В отношениях и в браке у Весов могут также возникнуть некоторые проблемы. Лучше не спорить со второй половинкой.

Скорпион

Скорпионов ожидает довольно приятная неделя, однако будут свои «но» и «если». Во-первых, их постоянно будут пытаться направить по верному пути близкие люди. Разобраться, насколько эти попытки искренни, будет непросто, но некоторые действительно смогут помочь Скорпионам. В рабочих вопросах лучше продолжать гнуть свою линию. Представителей данного Знака попытаются сломать ментально, но этого сделать не получится. 20 и 21 мая — неблагоприятные дни недели. Если в это время их покинет удача, вернуть ее помогут три проверенных способа.

Стрелец

Стрельцам предстоит много общаться с людьми, причем разного пола, возраста и статуса. В во время заведения новых знакомств необходимо будет пользоваться методом анализа характера по цвету глаз. Это поможет Стрельцам заранее определять, стоит доверять человеку или нет. Павел Глоба отмечает, что планы Стрельцов могут рушиться, причем довольно часто и непредсказуемо. Если вдруг случится что-то неприятное, лучше просто принять это как есть. Если появятся трудности в любви и в делах, лучше переждать бурю, не устраивая драм.

Козерог

Самыми неблагоприятными днями недели для козерогов станут 18 и 19 мая. Утренние ритуалы на везение и успех помогут исправить этот факт. Положительный настрой и креативный подход к решению проблем помогут Козерогам удержаться на плаву. Астролог считает, что сейчас наилучший момент для того, чтобы начать действовать, попытаться реализовать задуманное. Ночные светила могут помочь Козерогам в осуществлении мечты, особенно в сфере любви. Козероги станут более обаятельными и смогут привлечь того, кто им нравится.

Водолей

Водолеев в начале и в конце недели могут захлестнуть страхи — беспричинные и спонтанные. Неделя может быть наполнена стрессами, беспокойством, проблемами с самооценкой. Избавиться от этого им помогут дыхательные техники. В трудных ситуациях стоит прислушиваться к советам мудрых людей. Важные дела и подписание бумаг стоит отложить до следующей недели, либо постараться выполнить всю подобную работу во вторник. Также Водолеи могут стать более уязвимыми в плане здоровья. Важно пристально следить за своим питанием.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда им предстоит больше двигаться. Скорее всего, многим нужно будет отправиться в деловую поездку, либо начать заниматься чем-то новым. В любом случае, скучно не будет. Рыбы относятся к звездным прокрастинаторам, но с 16 по 22 мая им удастся победить лень и апатию. Это время, когда представители данного Знака смогут преуспеть практически в любом новом деле. Самое главное — не бояться новизны. Можно также знакомиться с новыми людьми, общаться с противоположным полом в живую и в в социальных сетях.