Инсайдер уверен, что Call of Duty: Modern Warfare 2 представят 8 июня

Вадим Карасев





Инсайдер Том Хендерсон является одним из самых надежных в игровой индустрии. Практически все его данные по сериям игр Call of Duty и Battlefield сбываются. Задолго до официальной информации от Activision, Том Хендерсон сообщил, что в 2022 году выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2. Теперь же он назвал точную дату презентации игры.

Согласно данным Тома Хендерсона, полноценная презентация Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 8 июня 2022 года — в этот день будет показан первый трейлер проекта. Напомним, ранее инсайдер сообщал, что сейчас над проектом работает 11 команд Activision под руководством Infinity Ward. При этом он же говорил, что игра выглядит очень хорошо, и с ее помощью Activision хочет компенсировать слабые продажи Call of Duty: Vanguard.





Том Хендерсон ранее говорил, что Call of Duty: Modern Warfare 2 станет последней игрой серии для прошлого поколения консолей. Будущие игры серии Call of Duty будут выходить только на новом поколении приставок.