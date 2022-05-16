Эдгард Запашный посмеялся над Евровидением
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Эдгард Запашный посмеялся над Евровидением

Эдгард Запашный посмеялся над Евровидением
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о музыкальном конкурсе. Страсти вокруг финала «Евровидения-2022», который накануне прошел в Турине, никак не утихают. По итогам зрительского голосования победу одержала украинская группа Kalush Orkestra, как и предполагали многие пользователи Сети. Эта новость вызвала небывалый резонанс среди некоторых представителей шоу-бизнеса. Так, например, дрессировщик Эдгард Запашный уже неоднократно высказывал свое мнение на этот счет. Артист цирка ранее заявил, что после победы Украины «все все поняли».
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Теперь же Эдгард задался другим вопросом, который опубликовал в своем телеграм-канале. «Правильно ли я понимаю, что победитель чемпионата мира по футболу уже тоже известен?» — написал Запашный. Напомним, сборная России не принимает участие в чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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