Экс-супруга футболиста Аршавина перестала скрывать свой провалившийся нос

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина забросила соцсети и не появляется на публике. Вот уже несколько лет бывшая жена Андрея Аршавина борется с аутоиммунным заболеванием, которое негативно отразилось на ее внешности. Алиса буквально осталась без носа. В начале 2019 года Алиса разорвала отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Развод негативно отразился на здоровье женщины — она серьезно заболела. «Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — откровенничала как-то 39-летняя брюнетка. На днях Алиса Казьмина попала в кадр случайных прохожих на улице в Санкт-Петербурге. Снимки сегодня попали в Сеть. На фото Алиса сильно похудела. Если раньше она прятала нос (или то, что от него осталось) за пластырем, то теперь ходит без него. От роскошной копны волос не осталось и следа. Алиса Казьмина была одета в спортивные штаны, кроссовки и джинсовую куртку. В руках держала сумочку из питона люксового бренда.Алиса Казьмина Напомним, недавно бывшая жена футболиста заявила, что давно больна сифилисом третичной стадии. На этом этапе у больных людей разрушаются кожные покровы. В среднем третичный сифилис развивается у пациентов в течение пяти-десяти лет, а то и дольше. И это при условии, что пациент не получает никакого лечения, и болезнь расползается по телу беспрепятственно. Многодетная мама за эти годы рожала детей и много раз попадала в больницы. В марте венерически больной женщине сделали пластическую операцию, так как у нее провалился нос. Ранее родительница Алисы рассказывала о срыве больной сифилисом дочери. «Это не так просто - лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать - не знаю...» - сокрушалась Наталья Сарычева.