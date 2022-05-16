Эти 10+ игр эксклюзивов Xbox покажут 12 июня на Showcase, предполагает инсайдер

Вадим Карасев





12 июня пройдет мероприятие Xbox & Bethesda Showcase, где Microsoft представит линейку эксклюзивных проектов от внутренних студий и ближайших партнеров. Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Chaturdays 66 назвал список из 10+ проектов, которые, как он предполагает, будут показаны в рамках летнего шоу Microsoft:

StarfieldRedfallProject BelfryProject PentimentGrounded 1.0Крупное обновление для Sea of ThievesContrabandEverWildDiablo 4Project MidnightAvowed

Кроме того, Джез отметил, что могут показать CGI-видео Project Dragon и Project Indus, анонсировав эти проекты.

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Отметим, что инсайдер Джез Корден, хоть и имеет некоторую внутреннюю информацию о проектах Xbox, выдвинул именно предположения о том, что могут показать. Перечисленные выше игры — это не слив внутренних планов Microsoft, а его мысли, основанные на том, какую информацию про разные игры Xbox он знает.