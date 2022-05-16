Катя Гордон высказалась о свадьбе бывшего мужа

Ведущая и адвокат Катя Гордон считает, что разница в возрасте - не помеха. 38-летняя разница в возрасте новобрачных Катю совсем не смутила, но она не понимает, как София могла заинтересоваться мужчиной, который злоупотребляет алкоголем. Впрочем, звездный адвокат надеется, что ради молодой жены Александр избавится от пагубного пристрастия. «Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», — сказала 41-летняя Гордон.Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несколько месяцев назад Александр Гарриевич и София узаконили отношения, а вчера обвенчались. К слову, семья невесты не сразу приняла Гордона в свою семью. «У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — поделились старшие сестры Каландадзе. В январе этого года и сама Катя вступила в брак. Ее избранником стал 34-летний бизнесмен Виктор Хархалис. Месяц назад правозащитник объявила о пополнении в семье — она ждет третьего ребенка (она уже воспитывает двоих сыновей — Даниила и Серафима). Напомним, с Александром Гордоном Катя развелась в 2006-м после пяти лет брака. Затем юрист состояла в отношениях с Сергеем Жориным. В 2014 году бывшие супруги со скандалом расстались.