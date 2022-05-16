Лена Катина летом сыграет свадьбу с пережившим рак миллионером

Певица Лена Катина и бизнесмен Дмитрий Спиридонов встречаются всего около года, а сейчас уже собираются пожениться. Две недели назад экс-солистка t.A.T.u. объявила, что любимый сделал ей предложение, и показала в социальных сетях кольцо с огромным бриллиантом. А уже сегодня назвала дату свадьбы. Пара решила — тянуть не стоит, и назначила дату торжества уже на это лето. Свадебное платье Катина примерит 18 июля. Ровно спустя два дня после того, как Дмитрий отметит день рождения. Скоро ему исполнится 40 лет. Пять лет назад Дмитрию Спиридонову поставили страшный диагноз — рак щитовидной железы. Лечение было долгим и мучительным, но ему на какое-то время удалось победить болезнь. К сожалению, потом недуг вернулся — в июне прошлого года у бизнесмена случился рецидив. Он признавался — у него уже почти не осталось сил на то, чтобы жить дальше, но тут судьба послала ему Лену Катину.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Познакомились экс-солистка t.A.T.u. и предприниматель, который является долларовым миллионером, на вечеринке. Дмитрий отмечал день рождения, а Катину пригласили исполнить на празднике несколько своих хитов. Роман развивался стремительно, но строить серьезные планы влюбленные не торопились. Каждый из них в свое время уже перенес тяжелый развод, и они постарались сделать все, чтобы не повторять своих же ошибок. Недавно Дмитрий признался,что болезнь снова отступила, и теперь он в ремиссии. Свое здоровье бизнесмен доверил врачам из Берлина. Во время курса химиотерапии его во всем поддерживала артистка.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов «Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика. Всю ее прекрасную семью. И я так счастлив! Счастлив как никогда»— эти трогательные слова Спиридонов посвятил любимой. Дмитрий и Катя уточняют, что пышного торжества не будет, пока они просто хотят расписаться. «Подумаем потом. И я, и Дима раньше были женаты, поэтому мы делаем это больше для себя. Не хотим устраивать сумасшедшие праздники. Плавали — знаем» — рассказали знаменитости Woman.ru . Они впервые за долгое время вместе появились на публике. В понедельник вечером будущие супруги решили немного развлечься и посетили выставку, посвященную 18-летию Ольги Бузовой на телевидении. Выглядели радостными и влюбленными.