Лунный день сегодня 16 мая 2022 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива, поэтому так важно знать заранее о том, как пройдет день. Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут сохранить удачу и обойти неприятности стороной.

Этот понедельник будет одним из неблагоприятных дней мая. Энергетика Полной Луны — не время для поспешных решений и суеты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сохранять спокойствие и направлять энергию в мирное русло. Соблюдение осторожности поможет сохранить удачу.

Фаза Луны: наступает 16 лунный день. Полнолуние в Скорпионе сопровождается повышенной нервозностью и переизбытком сил. Астрологи рекомендуют внимательно следить за своим настроением и самочувствием, чтобы исключить конфликты и действия, которые могут завести в тупик.

Магнитные бури 16 мая: магнитосфера Земли находится вне опасности. Магнитных бурь на этот понедельник не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

душевное равновесие;позитивный настрой;физическая активность;завершение текущих дел;уединение;прогулки на свежем воздухе.агрессия;потакание дурным привычкам;новые проекты;спешка;траты;заключение сделок;поспешные выводы.

В этот понедельник астрологи рекомендуют уделить внимание своему жилищу. О генеральной уборке речи не идет, однако проветрить помещение и протереть пыль все же стоит. Не стоит на 16 мая планировать глобальных перемен: переезда, перестановки мебели, ремонтных работ. Сегодня важно помнить о том, что хорошее настроение будет залогом отличного самочувствия и удачи. Это значит, что дела не должны отнимать много времени, вгонять в уныние или раздражать.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сегодня цвет одежды будет играть важную роль, а значит, к выбору гардероба нужно подойти с умом. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных расцветок, чтобы не вгонять себя в уныние и тоску, а также избегать слишком ярких расцветок. Цветами удачи 16 мая станут оттенки желтого, голубого и перламутрового. Талисманами выступят яшма, гематит и сердолик, а из украшений стоит отдать предпочтение изделиям из серебра и дерева.

Финансы и работа 16 мая

День Полнолуния таит множество опасностей и подводных камней, поэтому начинать что-то глобальное и новое не стоит. В этот понедельник астрологи рекомендуют заняться знакомой работой, которая не потребует пристального внимания и точности. Заняться можно и отложенными ранее делами, а также планированием. Что касается финансовых вопросов, то сегодня траты не принесут удовольствия. Деньги, потраченные в день Полнолуния, могут стать причиной блокировки финансового потока, поэтому приобретать нужно с умом и только те вещи, которые необходимы в данный момент.

Любовь и общение в 16 лунный день

Романтические отношения в 16 лунный день будут позитивными, если отказаться от обсуждения острых тем. Сегодня повезет в любви тем, кто открыт и честен, не обещает невыполнимого и проявляет чуткость. Полнолуние высвобождает энергию, направлять которую нужно в мирное русло, и тогда не составит труда укрепить отношения и повысить свои шансы на поиск второй половинки. Опасность сегодня исходит от нас самих: раздражительность, агрессия и напор не помогут развивать отношения.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В день Полнолуния сильные эмоции опасны, поэтому с самого утра важно взять под контроль свои чувства и контролировать энергию. Обрести уверенность и внутреннюю гармонию будет проще, если направлять переизбыток сил в русло физических упражнений и борьбы с вредными привычками. В этот день полезны любые оздоровительные практики: прогулки в парке, водные процедуры, приготовление отваров для красоты и здоровья.