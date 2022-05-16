Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
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Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле

Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Шоумен Максим Галкин и Алла Пугачева провели вечер в компании старых друзей - Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова в ресторане Кесарии. Алла Пугачева, Максим Галкин, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич вот уже некоторое время не находятся на родине. Отъезд артистов публика приняла негативно и даже считает селебрити предателями. Общественность склоняется к этому мнению из-за того, что Галкин, Гребенщиков и Макаревич негативно высказывались по поводу спецоперации, проводимой на территории Украины. У публики даже закрались сомнения, что звездная чета Галкина и Пугачевой из-за непростой ситуации покинет Россию навсегда, и поэтому уже избавляется от своей недвижимости. Эти слухи опроверг внук Аллы Борисовны, Никита. «Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в Интернете — неправда», — заявил Пресняков. Впрочем, 73-летняя артистка уточняла, что она вместе с семьей всего лишь проводит отпуск за границей. В Израиле, где находятся сейчас супруги, с легкостью собралась компания из российских музыкантов, которые рады отдохнуть вместе. Максим Галкин даже запечатлел их встречу с Макаревичем и Гребенщиковым в ресторане.
Алла Пугачева, Андрей МАкаревич и Борис Гребенщиков «Три звезды — три светлых повести», — подписал снимок 45-летний ведущий, на котором Пугачева позирует даже без косметики. К слову, на стороне тех, кто не поддерживает массовую «эмиграцию» артистов в Израиль или другие страны — Григорий Лепс. 59-летний певец уверен, что россиянам важно находиться дома. «Ну это их желание. Я же за них не в ответе. Захотели — уехали. Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную, огромной ошибкой. Потому что каждый должен умирать там, где он родился. Там, где его Родина. Для меня это не просто слова. Может, для них это что-то другое. Для меня это нечто большее», — отмечал исполнитель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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