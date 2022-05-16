McDonald's объявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса

Вадим Карасев

После 32 лет в России компания McDonald's продает свой бизнес и объявляет о полном уходе с рынка страны. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на Криса Кемпчински, исполнительного директора McDonald's.

Это сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет серьезные последствия. Кто-то может возразить, что обеспечение доступа к еде и сохранение занятости десятков тысяч простых граждан, безусловно, правильное решение. Но игнорировать гуманитарный кризис на Украине невозможно. И невозможно представить, чтобы "Золотые арки" (имеется в виду логотип McDonald's. — Прим. ред.) олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад,

— заявил он в сообщении для франшиз компании.

Также в компании сообщили, что убыток от ухода с российского рынка может составить от 1,2 млрд до 1,4 млрд. долларов.

Кемпчински отметил, что работа в России была вехой, которая вызывала гордость у компании, а открытие первого McDonald's в Москве в январе 1990 года стало "началом новой эры для многих по обе стороны железного занавеса".

Ранее компания закрыла свои рестораны быстрого питания на территории РФ, хотя некоторые точки, работавшие по франшизе, продолжали обслуживать клиентов. Теперь продать их (в России работает 850 заведений сети) планируется местному покупателю. Использовать в этих ресторанах название, логотип, брендинг будет запрещено. При этом компания планирует сохранить свои товарные знаки в России.

ТАСС сообщает, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом уже в середине июня, сохранив прежний коллектив, меню, а также сотрудничество с российскими поставщиками.

По факту уйдет только название, — сказал собеседник агентства.

Надя Бесчетникова