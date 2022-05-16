MultiVersus можно будет опробовать в июле — анонсирован открытый бета-тест
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MultiVersus можно будет опробовать в июле — анонсирован открытый бета-тест

MultiVersus можно будет опробовать в июле — анонсирован открытый бета-тест


Разработчики игры MultiVersus, которая представляет собой файтинг с массой известных персонажей, сегодня представили новый кинематографический трейлер. Вместе с тем, они анонсировали открытое бета-тестирование проекта — оно пройдет в июне 2022 года. В ближайшие же дни, с 19 мая по 27 мая, будет идти закрытое альфа-тестирование, на которое можно зарегистрироваться.

Новый кинематографический трейлер игры подтверждает, что в проекте появятся ранее не показанные персонажи: Тасманский дьявол, также известный как Таз (из Looney Tunes), Стальной гигант и Велма из Скуби-Ду.


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Напомним, что игра MultiVersus будет кроссплатформенной и условно-бесплатной. Дата ее релиза пока не называется.

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По материалам: newxboxone

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