Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold
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Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold

Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold


Сегодня, 15 мая, последняя возможность забрать две игры по Games With Gold — это проекты Hue и Hydro Thunder Hurricane (по обратной совместимости). Уже в ближайшее время эти проекты заменятся на игры из майской подборки Games With Gold.

Игры по Games With Gold получить бесплатно могут «золотые» подписчики Xbox Live.

Hue


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Hue

Яркая головоломка-платформер Hue отмечена многими наградами. Здесь вы меняете мир, меняя его цвет. В поисках исчезнувшей матери вы исследуете опасный серый мир и находите цветные обломки.
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Hydro Thunder Hurricane


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Hydro Thunder Hurricane

Пропитанный адреналином сиквел легендарной аркадной гонки от Midway, Hydro Thunder Hurricane включает в себя мощные катера, несущиеся по сверхсовременным тематическим средам, великолепные визуальные эффекты и потрясающую динамическую физику воды.
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По материалам: newxboxone

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