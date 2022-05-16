Напоминаем: Последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold

Вадим Карасев





Сегодня, 15 мая, последняя возможность забрать две игры по Games With Gold — это проекты Hue и Hydro Thunder Hurricane (по обратной совместимости). Уже в ближайшее время эти проекты заменятся на игры из майской подборки Games With Gold.

Игры по Games With Gold получить бесплатно могут «золотые» подписчики Xbox Live.

Hue

Hue

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Яркая головоломка-платформер Hue отмечена многими наградами. Здесь вы меняете мир, меняя его цвет. В поисках исчезнувшей матери вы исследуете опасный серый мир и находите цветные обломки.

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Hydro Thunder Hurricane

Hydro Thunder Hurricane

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Пропитанный адреналином сиквел легендарной аркадной гонки от Midway, Hydro Thunder Hurricane включает в себя мощные катера, несущиеся по сверхсовременным тематическим средам, великолепные визуальные эффекты и потрясающую динамическую физику воды.

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