Наталья Штурм рассказала о романах с молодыми мальчиками

55-летняя певица Наталья Штурм высказалась о личной жизни. Артистка счастлива в отношениях с молодым возлюбленным. Мужчина по имени Георгий младше звезды шансона на 25 лет. Поклонники сравнили певицу с Анастасией Волочковой, которая постоянно меняет мужчин, и предрекли Штурм быстрый разрыв с молодым любовником. Однако сама Наталья расставила все точки над «i». Звезда отметила, что разница в возрасте ее совершенно не смущает, напротив, радует. Певица говорит, что именно это ей сейчас и нужно: «здоровый, сильный, искрений, с крепкой психикой, неутомимый, страстный» мужчина. Говоря о своих мужчинах и отношениях, Штурм намекнула, что сравнивать ее с Волочковой совсем некорректно. Наталья рассказала о личной жизни, заявив, что вела довольно скромный образ жизни.Наталья Штурм - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Никаких романов с молоденькими мальчиками как пишет пресса у меня не было, телевидение это одно, а реальная жизнь другое. И с моим сыном никто из этих героев сюжетов не был даже знаком. Реальная жизнь намного сложнее и менее красива, чем, мы, артисты, стараемся вам показать. Но мы обязаны нести в жизнь зрителя позитив и яркие краски», — рассказала звезда в социальных сетях. В прошлом году у артистки был роман с дирижером Дереком Глисоном. Наталья была счастлива. Но ситуация в мире (ковид и локдаун) внесла существенные коррективы в творчество Глисона. Артист находился в постоянном стрессе, это и сказалось на отношениях с Натальей. Звезда решила, что лучше перенести их в формат на расстоянии, поэтому они постепенно сошли на нет. «И вот рядом Георгий. Обычный, но искренний и влюбленный. И с ним мне спокойно. Я не хочу, чтобы покой мне только снился. Я хочу, чтобы рядом был мужчина с крепкой нервной системой», — пояснила звезда.