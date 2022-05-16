Невестка Валерии была бизнесвумен до свадьбы

Невестка певицы Валерии рассказала, чем занималась до свадьбы. Валерия все не может нарадоваться: какую же прекрасную жену себе выбрал ее младший сын Арсений. Как оказалось, девушка не только необычайно красива, но и имеет предпринимательскую жилку. Арсений и Лиана Шульгины счастливы в браке, воспитывают годовалую дочь Селин. Сын певицы делает все ради светлого будущего семьи и много работает над различными проектами. Но не только он умело справляется с бизнесом. 24-летняя Лиана поделилась, что когда-то и сама зарабатывала приличные деньги. «Многие думают, что успешные и сильные мужчины выбирают себе девушку только по внешнему виду, но это не так, — признается Шульгина. — До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год».Сын Валерии с женой «Я строила его с нуля. Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума. Развитие и масштабирование шоурума я совмещала с учебой на юрфаке, ежедневными тренировками в зале и при этом находила время для семьи, друзей и ухода за собой», — продолжает она. Молодая мама отметила, что в этот период финансово поддерживала и родных. «Позже я смотивировала семью переехать в Москву, перевезла туда свой бизнес и продолжала удаленно работать с шоурумом в Благовещенске. Много помогала родителям, сидела с младшими сестрами, так как родители тоже работали, а с няней тогда детей оставлять боялись», — пишет Шульгина в личном блоге. «Еще до отношений я стала самодостаточной, всегда занималась самореализацией и развитием. В отношениях же я раскрепостилась и раскрылась как женщина. Стала больше радовать себя, больше заниматься собой и вещами, которые меня наполняют, потому что рядом со мной мужчина, который меня ценит, любит, поддерживает и дает свободу любым моим увлечениям. И это все только благодаря тому, что я его так же дополняю», — заключила Лиана.