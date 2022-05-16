Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
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Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы

Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
Певец Никита Пресняков рассказал об отношениях с мамой. Артист никогда не скрывал, что у него сложный характер. По словам солиста группы Multiverse, его реакции на события в жизни часто бывают преувеличенными. Например, если его что-то рассмешило, то он будет смеяться до слез. Это же правило касается и тех редких случаев, когда окружающие выводят Никиту из себя — реакция может быть очень бурной. В подростковом возрасте певец конфликтовал с родителями. В эфире шоу «Детектор» на канале «Пятница» он рассказал, что во время ссоры мог резко ответить матери и получить за это.
Никита Пресняков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я мог получить по губам от мамы», — заявил Никита. Сейчас в отношениях Преснякова с родными царит полная идиллия. Он поддерживает связь со своей бабушкой Аллой Пугачевой, чтобы получать от неё ценные советы или делиться новостями. А, вот, своему отцу Владимиру Преснякову он звонит, когда ему бывает нужна подсказка о правилах семейной жизни. «Бывает, мы созваниваемся, узнаем, как дела. И я спрашиваю совета, как лучше поступить. Может быть поэтому у нас с женой нет ссор, потому что отец может давать крутые советы», — добавил Пресняков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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