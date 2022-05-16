Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox

Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox


Студия Certain Affinity активно взаимодействует с командой Microsoft. Официально подтверждено, что в данный момент она работает над новым режимом для Halo Infinite, который, как предполагается, станет некой вариацией на Королевскую Битву. Однако, еще в начале года появлялись слухи, что студия Certain Affinity дополнительно может работать над отдельной игрой — чем-то в стиле Monster Hunter.

Появились новые подтверждения, что некая игра Certain Affinity эксклюзивно для Xbox действительно создается. Стив Келли отметил в LinkedIn, что он работал в студии Certain Affinity на должности старшего технического аниматора на протяжении больше двух лет (2019-2021 годы) над проектом, который пока не анонсировали, но он связан с Microsoft.


Напомним, ранее уже появлялись свидетельства, что Certain Affinity работает над игрой для Xbox, но до сих пор этот проект не представлен.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Татьяна Лазарева стыдится за Россию
Татьяна Лазарева стыдится за Россию
Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
Никита Пресняков признался, что мог получить от мамы
Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж, дети (фото)
Анфиса Чехова биография: личная жизнь, национальность, семья, муж,
Ольга Шелест биография: личная жизнь, родители, семья, муж, дети, фото
Ольга Шелест биография: личная жизнь, родители, семья, муж, дети, фото
Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева Елизавета II посетила конное шоу в честь ее платинового юбилея на троне
Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева
Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox
Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox
Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой
Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой
Татьяна Васильева готова снова подправить лицо
Татьяна Васильева готова снова подправить лицо
Инсайдер уверен, что Call of Duty: Modern Warfare 2 представят 8 июня
Инсайдер уверен, что Call of Duty: Modern Warfare 2 представят 8 июня
Ubisoft+ появится на Playstation, а Ubisoft+ Classics будет в Playstation Plus
Ubisoft+ появится на Playstation, а Ubisoft+ Classics будет в
Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на этой неделе
Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на
Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре
Аналитик NPD Group: перенос Starfield пойдет на пользу игре

Топ на сегодня

Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность, дети, мужья, возраст (фото)
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность,
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений

Еще по теме

Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Официально: Certain Affinity теперь работает над Halo Infinte — ходят слухи, что над «Королевской битвой»
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые детали
Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox