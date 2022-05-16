Новые слухи о разработке эксклюзива студией Certain Affinity для Xbox

Вадим Карасев





Студия Certain Affinity активно взаимодействует с командой Microsoft. Официально подтверждено, что в данный момент она работает над новым режимом для Halo Infinite, который, как предполагается, станет некой вариацией на Королевскую Битву. Однако, еще в начале года появлялись слухи, что студия Certain Affinity дополнительно может работать над отдельной игрой — чем-то в стиле Monster Hunter.

Появились новые подтверждения, что некая игра Certain Affinity эксклюзивно для Xbox действительно создается. Стив Келли отметил в LinkedIn, что он работал в студии Certain Affinity на должности старшего технического аниматора на протяжении больше двух лет (2019-2021 годы) над проектом, который пока не анонсировали, но он связан с Microsoft.





Напомним, ранее уже появлялись свидетельства, что Certain Affinity работает над игрой для Xbox, но до сих пор этот проект не представлен.