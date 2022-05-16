Ольга Орлова показала недостроенный роскошный дом, в который скоро переедет с мужем

Телеведущая Ольга Орлова не так давно обзавелась новым мужем, а через несколько месяцев переедет и в новый дом. Ольга Орлова в соцсетях показала свой новый загородный дом. В нем сделано панорамное остекление, будет несколько террас. Территория особняка пока не облагорожена, но она довольно большая и там уже растет несколько елей. Ольга призналась, что с нетерпением ждет окончания строительных работ – осталось примерно 6-10 месяцев. Подписчики попросили рассказать, какой дизайн Орлова планирует сделать в своем новом доме.Дизайн-проект дома Ольги Орловой «Покажу чуть попозже, когда будет готово. Пока все очень примерно», — ответила телеведущая, опубликовав одно из фото дизайн-проекта. На кадре видно, что по задумкам дом будет по-настоящему роскошным: благородные темные тона, современная подсветка и детали интерьера. Напомним, 44-летняя Ольга Орлова осенью прошлого года вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Телеведущая долгое время скрывала отношения с избранником и даже после свадьбы не спешит показывать его публике.Строящейся дом Ольги Орловой Судя по рассказам Орловой, у ее избранника вообще довольно покладистый характер и он во многом идет ей навстречу. Валерий поладил со взрослым сыном звезды «Дома-2», а также благосклонно отнесся к ее многочисленным собакам. К работе и известным друзьям Валерий супругу тоже не ревнует и нормально относится к тому, что она может обниматься с кем-то на публике. Недавно Ольга Орлова уже рассказывала, как борется со старением. В погоне за красотой она согласилась пройти процедуру плазмолифтинга и поделилась видео из кабинета косметолога. Правда, этот метод омоложения оказался не столь безболезненным, как уверяла врач, поэтому экс-солистке «Блестящих» пришлось немного пострадать, пока ей делали уколы в шею небольшой иглой.