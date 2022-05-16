Ольга Шелест биография: личная жизнь, родители, семья, муж, дети, фото

Детство и юность Ольги Шелест

Ранние годы карьеры

Семейная жизнь

Ольга Шелест — популярная радиоведущая, лицо которой хорошо узнаваемо: она достаточно активно снимается в кино. Киноленты с ее участием пользуются спросом, вызывая неподдельный интерес у широкого круга зрителей. Но мало кто знаком с тем, как сложилась у Ольги Шелест биография и личная жизнь, далеко не все знают, кто ее родители, и есть ли у нее семья, муж и дети. Рассмотрим последние новости из ее жизни.Девочка, чей голос стал весьма популярным и узнаваемым, родилась 23 января 1977 года в городе Набережные Челны. С самых первых лет своей жизни она показывала признаки таланта и рвения ко всему, что попадало в поле ее зрения и было для нее интересным. Конечно, это не могло не радовать родителей, она стала их гордостью.Но во время учебы по всем предметам у нее были весьма скромные достижения, а с поведением дела были еще хуже из-за лидерских качества Ольги и нежелания подчиняться установленным правилам. Это стало прямым свидетельством ее непокладистого характера и упорного нрава, который ей так помог по жизни в достижении целей.Что касается творчества, Ольга с самых ранних лет проявляла незаурядные качества:Стремилась стать дизайнером-модельером, поэтому много и упорно рисовала. Это ей удалось ей на славу. Впоследствии она получила образование в художественной школе.Смотря мультики, Ольга мечтала озвучивать их и нередко вживалась в роли любимых персонажей.Ближе к окончанию школы она решила стать актрисой, но родители не восприняли всерьез ее инициативу и начали отговаривать дочку от подобной затеи. Однако благодаря целеустремленному характеру девушка все же смогла настоять на мечте о кинокарьере.Именно эта цель привела Ольгу на местную телестанцию, где она проработала год. Все это время девушка копила деньги, чтобы уехать в Москву. И когда у нее появилась такая возможность, она отправилась во ВГИК, но, к сожалению, не рассчитала сроки подачи документов. Эта маленькая неудача не сломила ее, и Ольга решила остаться в столице. Оказалось, не зря: вскоре ей попалось на глаза объявление о дополнительном наборе в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, и она поступила на факультет тележурналистики.Перед ней открылись новые перспективы и возможности, ведь часть учебного времени проходила на Останкинской студии. Уже на первом курсе обучения она попала на кастинг «Муз-ТВ» и смогла пройти конкурс, начав таким образом свою биографию как теле- и радиоведущей.Первой ее передачей стал проект «Клипомания», в котором она проработала год. Ольга работала под своим настоящим именем, несмотря на то что в то время было модно брать себе самые разные псевдонимы. Позже Ольгу стали называть просто по фамилии, так за ней закрепилось своеобразное прозвище — Шелест. К концу первого года работы у нее возник конфликт с директором, что послужило толчком для решения покинуть этот проект и канал.Но даже на такую неудачу Ольга не отреагировала негативно. Она всегда смотрела на жизнь оптимистично и с изрядной долей радости. Вскоре ей на глаза попалось объявление о другом кастинге. В этот раз искали человека, который смог бы профессионально вести программу «Музыкальный проспект». Здесь Шелест проработала вплоть до 1997 года, а потом перешла на Биз-ТВ (Biz-TV), где познакомилась с Туттой Ларсен, с которой они впоследствии стали верными подругами.Но и на этом канале Ольга продержалась недолго. На этот раз все закончилось не скандалом, а наоборот, позитивными изменениями. Набиравший все большую популярность канал MTV подыскивал для себя талантливых людей, включая ведущих. И Ольга Шелест стала одной из тех, кого продюсеры пригласили для работы. Для нее была выбрана передача «Новая атлетика!».На этот период ее профессиональной жизни ушло около 4 лет. Популярность стала расти, ей доверили роль ведущей еще в 2 проектах. В одном из них она развлекала зрителей совместно с Антоном Комоловым. Дуэт пришелся по нраву многим зрителям и слушателям, что способствовало еще большей популярности и узнаваемости.На каком-то этапе своей жизни Ольга поняла, что ей пора уходить от молодежных проектов и расти профессионально. В 2002 году она перешла в штат канала НТВ и стала одной из ведущих программы «Утро».Здесь Шелест изменилась и внешне, отойдя от облика дерзкого тинейджерского к более взрослому и взвешенному образу. Она перестала краситься в яркие цвета, снимала колечки пирсинга на время телетрансляции. Конечно, часть ее бывших зрителей и поклонников тяжело восприняли такие метаморфозы, да и ей самой нелегко давались эти изменения. Она несколько раз вступала в конфликт со своим руководством. Но на этот раз, пытаясь сохранить ценную сотрудницу, продюсеры решили пригласить ее бывшего соведущего Антона Комолова, что спасло ситуацию на определенное время. Они вместе работали над передачей «Утро» вплоть до 2007 года, а потом стали вести развлекательное шоу «Звездный вечер».С 2008 года Шелест стала ведущей развлекательной программы «Цирк со звездами». А к 2010 году вошла в проект «Девчата», где познакомилась с Голубкиной, Довлатовой и Митрофановым.Также достаточно долго Ольга вела конкурс Евровидение с российской стороны. С 2008 года она стала интересоваться и спортивным сектором телевидения, познакомившись таким образом с Губерниевым.Кроме этого, в ее профессиональном багаже следующие телевизионные и радиопроекты:«Пойми меня»;«Крокодил»;«Наедине со всеми»;«Удивительные люди»;«Танцуют все»;«Ледниковый период — 5 часть»;«Пятеро на одного»;«Лучшие друзья от Дисней»;Соведущая на вручении престижной премии «Гламур»;«Устами младенца».В 2020 году в ее карьере наступил небольшой период затишья, который, впрочем, никоим образом не связан с ее популярностью, успешностью или талантом. Виной всему стала разбушевавшаяся инфекция COVID-19, повлекшая за собой невозможность реализовывать проект последнего шоу, в котором Ольга принимала участие в качестве телеведущей.Ольга Шелест относится к той многочисленной категории популярных и широко узнаваемых людей, которым удалось построить счастливую личную жизнь. Еще работая на канале MTV, она встретила своего будущего мужа — Алексея Тишкина. Но они достаточно долго жили в гражданском браке. В 2013 году Ольга впервые забеременела и вместе с Алексеем отправилась в США, где они устроили свадебную церемонию.Счастливая пара дала малышке необычное имя — Муза, которое выбирал отец. Через 2 года у супругов родилась вторая дочь — она получила имя Айрис. Заботливая мама не слишком часто выставляет свои архивные семейные фото напоказ. Она предпочитает сохранять свое семейное гнездышко вдали от назойливых глаз папарацци и поклонников.На данный момент Ольга живет в Подмосковном поселке Одинцово, где ее частное домовладение соседствует с особняком Ивана Урганта. Эти два звездных семейства стали достаточно дружны: еще в начале 2000-х Ольга посодействовала развитию карьеры Урганта, привлекая его на канал MTV.На данный момент телеведущая активно меняет образы, а ее поклонники отмечают, что она только хорошеет и выглядит очень сексуально. В 2021 году она продемонстрировала фотографию, на которой запечатлена в соблазнительном купальнике после того, как ей удалось скинуть почти 10 кг. Многие удивляются, как ей это удается. Но тут нет никакого секрета: уже много лет Ольга остается убежденной вегетарианкой, что помогает ей поддерживать не только фигуру, но и здоровье и активность.В 2021 году Ольга стала принимать активное участие в программе «Я вижу твой голос». И ей это удалось на славу, даже несмотря на то, что она была единственным членом жюри без профильного образования для того, чтобы отличить профессиональную подготовку от любительской.Кроме того, Ольга снималась и в нескольких фильмах, наиболее популярными из которых стали «Карусель» и «Неидеальный мужчина».К тому же, описывая Ольгу Шелест, ее уникальную биографию, личную жизнь, родителей, семью, мужа и детей, можно сказать, что нет ничего удивительного в том, что ей удалось так много добиться во всех сферах. Она просто относится к любому делу со всей душой, и это помогло ей создать счастливый семейный очаг и карьеру.Ольга Шелест стала популярной еще в молодости, добилась всего сама благодаря своему упорному характеру, несгибаемой воле и вере в успех.Она вела самые разнообразные проекты, от музыкальных передач до спортивных.Ольга замужем, воспитывает двух дочек, которых родила в 2013 и 2015 годах в США. Семейное счастье не помешало ни карьере, ни успеху.