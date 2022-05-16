Появились снимки с венчания Александра Гордона с молодой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно женился еще несколько месяцев назад, а в прошедшие выходные обвенчался с 20-летней женой - студенткой. В личной жизни 58-летнего Александра Гордона все по-прежнему бурно: молодых жен сменяют еще более молодые. Не прошло и двух лет, как телеведущий без лишнего шума развелся с Нозанин Абдулвасиевой, которая младше его на три десятка лет. И теперь Гордон - вновь счастливый муж, при этом его новой избраннице, арфистке и студентке Государственного музыкально-педагогического института Софии Каландадзе, всего 20. Как выяснилось, тайная свадьба состоялась еще несколько месяцев назад. А на выходных Александр Гарриевич и София повенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Торжество прошло в узком семейном кругу, без пафоса и телекамер, а молодые выглядели классической парой: он в черном костюме, она - в белом платье в пол, без намека на макияж. Фото поделилась сестра новобрачной.Александр Гордон венчается с Софией Каландадзе Говорят, пара познакомилась еще четыре года назад, когда Софии было всего 16. Каландадзе участвовала в фестивале вместе с Гордоном: он читал стихи, она аккомпанировала. Но тогда никакой романтики не случилось, ведь, как утверждает молодая жена, для нее этот брак - уже второй.Александр Гордон венчается с Софией Каландадзе «Я вообще-то не первый раз замужем, - объявила София в камеру своей старшей сестре, которая поделилась в соцсетях кадрами с венчания и свадебного банкета. - Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни».