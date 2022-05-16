Полное лунное затмение 16 мая 2022: как избежать проблем в самый опасный понедельник месяца
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Полное лунное затмение 16 мая 2022: как избежать проблем в самый опасный понедельник месяца

Полное лунное затмение 16 мая 2022: как избежать проблем в самый опасный понедельник месяца

16 мая нас ожидает первое лунное затмение 2022 года. Оно будет крайне опасным, но если вы будете следовать простым рекомендациям экспертов, то все беды с высокой вероятностью обойдут вас стороной.


Нас ожидает полное затмение Луны в Знаке Скорпиона. Это значит, что в мире начнет происходить много странных и непредсказуемых вещей. Люди с большой вероятностью станут менее дружелюбными, а также станут «ядовитыми» и не готовыми к компромиссам. Это день, когда отрицательные мысли могут стать причиной появления самосглаза.

Не критикуйте людей

Ни близких, ни друзей, ни коллег, ни знакомых. Никому не стоит говорить об ошибках и недочетах, тем более в какой-нибудь негативной и грубой форме. Не стоит разговаривать с людьми свысока — словно вы папа или мама, а другой человек — это набедокуривший подросток. Это не закончится ничем хорошим. Минимум вы поругаете, а максимум можете потерять уважение, нажить злого и непримиримого врага.

Чужую критику, в свою очередь, лучше воспринимать как можно проще. Все вопросы и диалоги относительно проблем стоит перенести на завтра. Поиски решений и компромиссов покажутся невозможными.

Будьте самостоятельными


Попросив кого-то о помощи в период полного лунного затмения, да еще и в Скорпионе, вы рискуете получить не поддержку, а медвежью услугу. Не стоит думать, что окружающие люди будут вовлечены в процесс решения чужих проблем. В это затмение многие станут думать только о себе, и это весьма предсказуемо, ведь с самого утра многим придется встретиться с проблемами и неурядицами.

Ваша самостоятельность и самодостаточность гарантируют вам отсутствие проблем. Если кто-то не выполнит данных вам обещаний, это может стать причиной раздора, а вам это точно не нужно.

Ни в коем случае не мстите

Самый простой способ превратить свою жизнь в тотальный хаос сегодня — это начать мстить кому-то или таить обиды. Это прямая дорога к новым проблемам, унынию и потере удачи.

Если кто-то перейдет вам дорогу, вам стоит простить этого человека. По возможности постарайтесь узнать, что послужило толчком к таком поступку. Спокойный диалог точно поможет сохранить стабильность в отношениях, коллективе.

Боритесь с завистью и ревностью


Мстительность — это лишь один из трех всадников апокалипсиса. Два других — зависть и ревность. Все те, кто привыкли думать, что любимый человек им принадлежит, словно вещь, утратят контроль и покажут себя с негативной стороны. Это затмение расставит все по своим местам.

Если вы завидуете кому-то, то постарайтесь перестать сравнивать себя с этим человеком или группой людей. Если вы недовольны своей судьбой и своим текущим положением, вините во всем себя и свои решения, а не Вселенную и судьбу. Так вы не спровоцируете появление черной полосы и новых неурядиц.

Не доверяйте интуиции

16 мая лучше не доверять шестому чувству. Дело в том, что Луна отвечает за наше предчувствие и умение предсказывать будущее. Поскольку тень Земли полностью закроет Луну, это будет означать, что интуиция будет работать крайне непредсказуемым образом. Ваш внутренний голос может завести вас в непроходимые дебри.

Наберитесь терпения

В этот самый опасный понедельник мая вам не стоит бросать начатые ранее дела и опускать руки. Да, может быть много неприятных событий и мыслей, но это не значит, вы обречены. Просто наберитесь терпения и не меняйте планы в последнюю секунду.

Все удары судьбы принимайте с достоинством. Уже завтра, скорее всего, вы сможете решить все проблемы, которые сформируются сегодня. На фоне неурядиц у многих может пропасть мотивация и энтузиазм, но если просто немного потерпеть, вы будете вознаграждены.

Не позволяйте никому играть на ваших чувствах

В период затмения Луны в Скорпионе не стоит позволять людям управлять собой. Окружающие могут играть на ваших чувствах — таких, как сострадание, стыд. Это будет время расцвета манипуляторов и токсичных людей, поэтому вам ни в коем случае не стоит распространяться о том, что вы чувствуете или думаете по тому или иному поводу. Это поможет вам не попасться в сети хитрых недоброжелателей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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