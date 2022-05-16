Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на этой неделе
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Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на этой неделе

Слух: Arma Reforger станет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет на этой неделе


Студия Bohemia Interactive планирует завтра, 17 мая, провести масштабную презентацию The Future of Arma. Но, похоже, часть информации из этой презентации заранее утекла в сеть. При этом, содержится в ней и некоторая интересная информация, которая касается консолей Xbox.

Согласно утечке, 17 мая будет представлена игра Arma Reforger. Отмечается, что одна из целей релиза Arma Reforger — представление серии Arma для аудитории на консолях. Там же говорится, что это будет продукт премиум-класса с «сильной многопользовательской направленностью». При этом, серия может стать консольным эксклюзивом Xbox на некоторое время (вероятно, на период раннего доступа).

Один из инсайдеров в Twitter (под ником Biosphere) сообщил, что релиз Arma Reforger может состояться уже на этой неделе во вторник, сразу после презентации проекта.


В Arma Reforger, согласно утечке, игроков ждут масштабные сражения в период холодной войны 1980-х годов на атлантическом острове Эверон. В игре будет 3 фракции, 6 разновидностей машин, 15 видов оружия, 2 типа гранат, 13 специальных боевых ролей.

Подтвердятся слухи или нет — станет понятно уже завтра, в 20:00 по московскому времени начнется презентация Bohemia Interactive.

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По материалам: newxboxone

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