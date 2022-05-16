Создатель God of War раскритиковал Фила Спенсера за реакцию на задержку игр Bethesda

Вадим Карасев





Несколько дней назад стало известно, что игры Redfall и Starfield от Bethesda выйдут в первой половине 2023 года, вместо ранее запланированного релиза в 2022 году. Руководитель Xbox Фил Спенсер высказался по этому вопросу в Twitter, отметив, что перенос игр — это неприятно, но игровая команда Microsoft стремится к высокому качеству и последовательному выпуску проектов.

Директор оригинальной God of War Дэвид Джаффе в рамках подкаста на Youtube резко высказался в адрес Фила Спенсера (цитата по Pure Xbox):

Ты — это я, когда мне было 28 лет. Я знал, что мои идеи могут быть успешными с коммерческой точки зрения, тогда мой мозг работал в духе времени… Но мне понадобилось семь, восемь, девять месяцев, чтобы понять, что сам я не могу спродюсировать игру, в том числе игру, руководителем разработки которой являюсь. Эта ситуация позволила мне осознать, что мы не всесильны. Есть области, в которых мы можем отлично себя проявлять, и есть сферы, где работать должны другие люди. Обратись к специалистам, Фил! Ты не силен в этой части. Такая работа просто не для тебя. К тому же это [задержка дат релиза Starfield и Redfall] — не единичный пример.

Отметим, что после этого Дэвид Джаффе заявил, что он все еще является поклонником Xbox и считает Фила Спенсера «провидцем», но он думает, что босс Xbox не очень хорош в управлении.