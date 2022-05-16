Создатель God of War раскритиковал Фила Спенсера за реакцию на задержку игр Bethesda
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Создатель God of War раскритиковал Фила Спенсера за реакцию на задержку игр Bethesda

Создатель God of War раскритиковал Фила Спенсера за реакцию на задержку игр Bethesda


Несколько дней назад стало известно, что игры Redfall и Starfield от Bethesda выйдут в первой половине 2023 года, вместо ранее запланированного релиза в 2022 году. Руководитель Xbox Фил Спенсер высказался по этому вопросу в Twitter, отметив, что перенос игр — это неприятно, но игровая команда Microsoft стремится к высокому качеству и последовательному выпуску проектов.

Директор оригинальной God of War Дэвид Джаффе в рамках подкаста на Youtube резко высказался в адрес Фила Спенсера (цитата по Pure Xbox):

Ты — это я, когда мне было 28 лет. Я знал, что мои идеи могут быть успешными с коммерческой точки зрения, тогда мой мозг работал в духе времени… Но мне понадобилось семь, восемь, девять месяцев, чтобы понять, что сам я не могу спродюсировать игру, в том числе игру, руководителем разработки которой являюсь. Эта ситуация позволила мне осознать, что мы не всесильны. Есть области, в которых мы можем отлично себя проявлять, и есть сферы, где работать должны другие люди.

Обратись к специалистам, Фил! Ты не силен в этой части. Такая работа просто не для тебя. К тому же это [задержка дат релиза Starfield и Redfall] — не единичный пример.

Отметим, что после этого Дэвид Джаффе заявил, что он все еще является поклонником Xbox и считает Фила Спенсера «провидцем», но он думает, что босс Xbox не очень хорош в управлении.

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По материалам: newxboxone

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