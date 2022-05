Сразу 3 новинки в ТОП-10 Steam на этой неделе — 9-15 мая

Вадим Карасев





Steam каждую неделю подводит ТОП из 10 проектов (игр и устройств), которые принесли сервису максимальную выручку. По этому ТОПу можно смотреть, что интересно игрокам в данный момент. Часто в ТОПе оказываются игры, которые продаются в Steam с хорошей скидкой.

На этой неделе ТОП-10 Steam интересен наличием сразу трех новинок: Stellaris: Overlord, We Were Here Forever и Songs of Conquest. Кроме того, можно отметить, что Elden Ring отошла на третью позицию, чего не было с момента релиза игры. Лидировать же продолжает игровое устройство Steam Deck.

Так выглядит ТОП-10 Steam за неделю с 9 по 15 мая:

Steam DeckStellaris: Overlord (новинка)Elden RingThe ForestWe Were Here Forever (новинка)Songs of Conquest (новинка)Valve Index VR-KitMonster Hunter: RiseRed Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2.