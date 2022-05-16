StarHit: Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Невеста младше него на 38 лет
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StarHit: Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Невеста младше него на 38 лет

StarHit: Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Невеста младше него на 38 лет

Телеведущий, актер и кинорежиссер Александр Гордон тайно женился на арфистке Софии Каландадзе, студентке Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Свадьба состоялась еще несколько месяцев назад, а накануне пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Об этом сообщает StarHit. 20-летняя жена младше 58-летнего телеведущего на 38 лет.

Познакомились супруги в 2018 году. Девушка, которая является племянницей пианиста Бориса Березовского, выступала вместе с Гордоном на фестивале в Елабуге несколько лет назад.


София Каландадзе

Как рассказали изданию близкие невесты, в семье поначалу отнеслись насторожено к браку пары из-за большой разницы в возрасте. У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за, — рассказала сестра Софии.

Для Александра Гордона это уже пятый брак. Два года назад телеведущий развелся с женой, актрисой Нозанин Абдулвасиевой, после шести лет брака. Бывшая жена была младше телеведущего на 30 лет — когда они поженились, ей было 20 лет, а ему 50. У пары остались два сына — Александр и Федор, которых они продолжают вместе воспитывать после расставания.

Кроме того, у Александра Гордона есть еще две дочери от предыдущих отношений: от телеведущей Марины Вердниковой и журналистки Елены Пашковой.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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