Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях

Певица Татьяна Буланова поделилась тайнами личной жизни. Певица встречается с ресторатором и спортсменом Валерием Рудневым. Избранник младше Татьяны на 19 лет, но разница в возрасте не мешает паре строить серьезные планы на будущее.Татьяна Буланова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 53-летняя звезда 90-х около двух лет счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Пока пара не узаконила свой союз. «Мужчина должен сделать первый шаг. А женщина решает, принимает она предложение или нет. Пока в воздухе витают только разговоры», — поделилась своим мнением Буланова. Тем не менее, Татьяна надеется, что свадьба состоится уже этим летом. Пышное торжество пара не планирует. «Мне 53 года, поэтому в качестве невесты на себя уже смешно смотреть. Может, еще фату надеть? Главное ведь не свадьба, а как потом сложится жизнь с этим человеком», — считает певица, цитирует «Светская хроника».