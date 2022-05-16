Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях
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Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях

Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях
Певица Татьяна Буланова поделилась тайнами личной жизни. Певица встречается с ресторатором и спортсменом Валерием Рудневым. Избранник младше Татьяны на 19 лет, но разница в возрасте не мешает паре строить серьезные планы на будущее.
Татьяна Буланова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 53-летняя звезда 90-х около двух лет счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Пока пара не узаконила свой союз. «Мужчина должен сделать первый шаг. А женщина решает, принимает она предложение или нет. Пока в воздухе витают только разговоры», — поделилась своим мнением Буланова. Тем не менее, Татьяна надеется, что свадьба состоится уже этим летом. Пышное торжество пара не планирует. «Мне 53 года, поэтому в качестве невесты на себя уже смешно смотреть. Может, еще фату надеть? Главное ведь не свадьба, а как потом сложится жизнь с этим человеком», — считает певица, цитирует «Светская хроника».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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