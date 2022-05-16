Татьяна Лазарева стыдится за Россию

Артистка Татьяна Лазарева призналась, что ее считают ненормальной алкоголичкой. После эмиграции в Испанию Татьяна Лазарева столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Ведущую называют предательницей и другими неприятными словами. Звезда ответила на негатив, который ежедневно на нее льется. 55-летняя Татьяна Лазарева прекрасно знает, как ее называют недоброжелатели за спиной. На оскорбления ведущая не обращает внимания — ей абсолютно все равно. «Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Тебя убирают со всех эфиров… Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику...» — сказала Татьяна в YouTube-шоу «ЖВЛ».Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артистка отметила, что ни в коем случае не будет опускаться до «ответок» возмущенным. «Называйте меня как хотите, хоть горшком, только не какайте! Пишут «сдохни, тварь», но мне плевать!» — добавила Лазарева. Недавно бывший супруг теледивы вместе с детьми перебрался к ней в Испанию. По всей видимости, звездная семья решила окончательно обосноваться за границей. В Россию ни Татьяна, ни Михаил Шац возвращаться не собираются. «Я далека от того, чтобы сжигать свой российский паспорт. Это прекрасная страна, в которой я выросла. Мне лишь стыдно за то, что происходит сейчас», — уточнила ведущая.