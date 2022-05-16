Татьяна Васильева готова снова подправить лицо

75-летняя актриса Татьяна Васильева любой ценой хочет выглядеть моложе своих лет. Татьяна Васильева нашла новый изъян в своей внешности. На этот раз артистка, которая уже не раз прибегала к услугам пластических хирургов, недовольна своими щеками. По мнению театральной звезды, правая сторона её лица выглядит идеально, но левая — выдает её реальный возраст. Всё из-за небольшой симметрии, которая, как кажется актрисе, сильно портит её внешний вид. Недавно Васильева вернулась с гастролей и полученный гонорар она собирается потратить на еще одну косметическую процедуру. Татьяна Григорьевна решительно настроена «накачать» недостающий объем в щекТатьяна Васильева «Хочу накачать в нее побольше. Я недавно вернулась с гастролей, поэтому могу себе позволить. Пойду и закачаю в щеку», — сказала Васильева в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ. До этого актриса несколько раз делала подтяжку лица, увеличивала губы и бюст, делала липосакцию и другие операции. Кстати, одно из хирургических вмешательств едва не закончилось трагедией. Васильева приняла перед операцией таблетку аспирина, что вызвало сильное кровотечение. «В общем, когда я стала приходить в себя, то все были удивлены, что я не умерла», — рассказывала Васильева. Несмотря на все риски актриса собирается и дальше ложиться под нож, чтобы сохранить молодость.